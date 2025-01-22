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Почему в Украине резко вырос спрос на авто из США

22 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
В Украине наблюдается бум покупки автомобилей из США
Импортируемые автомобили. Фото: wah.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В 2024 году украинцы активно покупают подержанные автомобили из США. По данным статистики, в течение прошлого года в страну было ввезено почти 41,7 тысячи подержанных легковушек, что составляет 19% от общего количества впервые зарегистрированных легковых авто в Украине.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Спрос на подержанные автомобили из США по сравнению с 2023 годом вырос на убедительные 46%. Это свидетельствует о восходящем интересе украинцев к американскому автотранспорту. При этом средний возраст таких машин составляет 5,8 года, что делает их привлекательными для отечественных покупателей, поскольку сочетают умеренную цену и стабильное качество.

Среди самых популярных марок, которые украинцы выбирают, можно выделить Tesla, Ford, Jeep и Volkswagen. Эти автомобили не только имеют хорошие эксплуатационные характеристики, но и пользуются доверием потребителей благодаря своей надежности и вместительности.

ТОП-5 подержанных авто из США в Украине

  1. Tesla Model 3 — 4 521 ед.;
  2. Tesla Model Y — 3984 ед.;
  3. Ford Escape — 2747 ед.;
  4. Jeep Cherokee — 2492 ед.;
  5. Volkswagen Passat — 2344 ед.

Структура авто из США по типу силовой установки

  • бензиновые — 45%
  • электромобили — 36%
  • гибридные авто — 7%
  • автомобили с ГБО — 6,5%
  • дизельные — 5,5%

Ранее мы писали, какие вечные внедорожники Toyota с пробегом можно купить в США за копейки. Также эксперты объяснили, стоит ли брать американский подержанный кроссовер за 85 000 грн.​​​​​​

США авто Украина автомобиль продажа авто подержанные авто

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