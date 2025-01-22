В Украине наблюдается бум покупки автомобилей из США

Импортируемые автомобили. Фото: wah.ua

В 2024 году украинцы активно покупают подержанные автомобили из США. По данным статистики, в течение прошлого года в страну было ввезено почти 41,7 тысячи подержанных легковушек, что составляет 19% от общего количества впервые зарегистрированных легковых авто в Украине.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Статистика года

Спрос на подержанные автомобили из США по сравнению с 2023 годом вырос на убедительные 46%. Это свидетельствует о восходящем интересе украинцев к американскому автотранспорту. При этом средний возраст таких машин составляет 5,8 года, что делает их привлекательными для отечественных покупателей, поскольку сочетают умеренную цену и стабильное качество.

Среди самых популярных марок, которые украинцы выбирают, можно выделить Tesla, Ford, Jeep и Volkswagen. Эти автомобили не только имеют хорошие эксплуатационные характеристики, но и пользуются доверием потребителей благодаря своей надежности и вместительности.

ТОП-5 подержанных авто из США в Украине

Tesla Model 3 — 4 521 ед.; Tesla Model Y — 3984 ед.; Ford Escape — 2747 ед.; Jeep Cherokee — 2492 ед.; Volkswagen Passat — 2344 ед.

Структура авто из США по типу силовой установки

бензиновые — 45%

электромобили — 36%

гибридные авто — 7%

автомобили с ГБО — 6,5%

дизельные — 5,5%

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