Що дратує водіїв в нових автомобілях найбільше

Система ISA. Фото: autocar.co.uk

Усі нові автомобілі, що продаються в Євросоюзі, мають оснащуватися обов'язковими функціями безпеки. Серед них система ISA, яка часто працює неправильно та дошкуляє водіям. Тому багато автомобілістів вимикають її ще перед початком руху, хоча в деяких автомобілях зробити це непросто.

Про це написав Auto Swiat.

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Що таке ISA

ISA (Intelligent Speed Assistance) — інтелектуальна система контролю швидкості, яка активується щоразу під час запуску двигуна. Згідно з вимогами ЄС, з липня 2024 року вона обов'язкова для всіх нових автомобілів.

Система відправляє водію звукові повідомлення про перевищення швидкості, що має спонукати його до правильного водіння. ISA збирає дані з навігаційних карт та з камер, які розпізнають дорожні знаки. Це в теорії. Реальність виявилася набагато нещаднішою, й це стосується авто практично всіх виробників.

Часто трапляється, що комп’ютер автомобіля показує неправильне обмеження швидкості. Наприклад, коли камера зчитує інформацію зі знака не на головній, а на допоміжній дорозі. Система божеволіє на парковках та місцевих дорогах.

Це означає, що водія атакують надокучливі звукові сигнали, коли він їде за правилами. А перевищення швидкості навіть на кілька кілометрів на годину також означає спрацьовування тривоги.

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Вимкнення системи

Водій може вимкнути ISA. На жаль, іноді для цього потрібно довго кликати меню на сенсорному екрані автомобіля. Це незручно та небезпечно під час керування автомобілем. Тому все більше виробників використовують корисні комбінації клавіш.

Це може бути спеціальна кнопка на приладовій панелі, яка при подвійному натисканні деактивує систему. Таке рішення можна знайти в Renault та його моделях-близнюках Mitsubishi, також його використовує Mazda. Інші виробники помістили вимикач на кермі. Наприклад, у Mercedes достатньо утримувати кнопку, щоб регулювати гучність.

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