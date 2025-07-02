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Главная Авто Что больше всего раздражает водителей в новых автомобилях

Что больше всего раздражает водителей в новых автомобилях

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:43
Что раздражает водителей в новых автомобилях больше всего
Система ISA. Фото: autocar.co.uk
Ключові моменти Что такое ISA Отключение системы

Все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе, должны оснащаться обязательными функциями безопасности. Среди них система ISA, которая часто работает неправильно и донимает водителей. Поэтому многие автомобилисты отключают ее еще перед началом движения, хотя в некоторых автомобилях сделать это непросто.

Об этом написал Auto Swiat.

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Что такое ISA

ISA (Intelligent Speed Assistance) - интеллектуальная система контроля скорости, которая активируется каждый раз при запуске двигателя. Согласно требованиям ЕС, с июля 2024 года она обязательна для всех новых автомобилей.

Система отправляет водителю звуковые сообщения о превышении скорости, что должно побудить его к правильному вождению. ISA собирает данные с навигационных карт и с камер, которые распознают дорожные знаки. Это в теории. Реальность оказалась гораздо более беспощадной, и это касается авто практически всех производителей.

Часто случается, что компьютер автомобиля показывает неправильное ограничение скорости. Например, когда камера считывает информацию со знака не на главной, а на вспомогательной дороге. Система сходит с ума на парковках и местных дорогах.

Это означает, что водителя атакуют надоедливые звуковые сигналы, когда он едет по правилам. А превышение скорости даже на несколько километров в час также означает срабатывание тревоги.

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Для чего загадочная кнопка "A-off" на панели автомобиля

Отключение системы

Водитель может выключить ISA. К сожалению, иногда для этого нужно долго кликать меню на сенсорном экране автомобиля. Это неудобно и опасно во время управления автомобилем. Поэтому все больше производителей используют полезные комбинации клавиш.

Это может быть специальная кнопка на приборной панели, которая при двойном нажатии деактивирует систему. Такое решение можно найти в Renault и его моделях-близнецах Mitsubishi, также его использует Mazda. Другие производители поместили выключатель на руле. Например, у Mercedes достаточно удерживать кнопку, чтобы регулировать громкость.

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авто Mercedes-Benz Mitsubishi технологии автомобиль водители Renault
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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