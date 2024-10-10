ТОП-10 функцій, без яких не варто купляти автомобіль у 2024 році

Продаж авто. Фото: freepik.com

Сучасний автомобіль — це не просто засіб пересування, а складна система, насичена новітніми технологіями, які забезпечують комфорт, безпеку та ефективність. Безліч опцій вражають уяву, але як зрозуміти, які з них справді необхідні.

Розглянемо десять функцій, які не лише можуть поліпшити досвід водіння, але й забезпечити максимальний рівень безпеки та комфорту під час кожної поїздки.

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Системи активної безпеки

Ці функції включають автоматичне гальмування, систему контролю сліпих зон, адаптивний круїз-контроль та систему утримання в смузі. Вони значно підвищують безпеку водія та пасажирів.

Технології допомоги водієві (ADAS)

Системи, що асистують водію, забезпечують додатковий комфорт та безпеку. Це можуть бути камери заднього виду, паркувальні сенсори та автоматичне паркування.

Інформаційно-розважальна система

Сучасні автомобілі оснащуються мультимедійними системами з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, що дозволяє легко підключати смартфони.

Навігаційні системи

Інтегровані навігатори, які отримують актуальні дані про затори та маршрути, можуть значно спростити поїздки.

Системи моніторингу тиску в шинах

Ця функція допомагає запобігти пошкодженням шин та підвищує безпеку, адже контролює їх тиск в реальному часі.

Клімат-контроль

Системи клімат-контролю не лише підтримують комфортну температуру в салоні, але й часто мають функції очищення повітря.

Вентиляція та обігрів сидінь

Ці функції роблять подорожі більш приємними в різну погоду.

Система контролю стабільності та протипробуксовочна система

Ці функції допомагають уникати нещасних випадків на слизькій дорозі, покращуючи управлінські характеристики автомобіля в складних умовах.

Камера кругового огляду

Дуже корисна система для паркування, котра забезпечує огляд, що значно полегшує маневрування у вузьких місцях.

Економічність та екологічні технології

Гібридні або електричні автомобілі не лише допомагають заощаджувати пальне, але й зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Раніше ми писали, як вчасно виявити три найпоширеніші приховані поломки авто. Також розповідали, чому автомобіль може загорітися та що робити у разі пожежі.