Названі найнадійніші американські автомобілі

2025 Buick Enclave Фото: caranddriver.com

В червні 2025 року, за даними Укравтопром, українці придбали близько 4300 автомобілів із США. Експерти назвали п'ять найнадійніших американських автобрендів у 2025 році, що допоможе користувачам ухвалити обґрунтоване рішення щодо наступної покупки.

Про це написав GoBankingRates.

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Buick

У дослідженні надійності JD Power за 2025 рік Buick посів перше місце серед американських автобрендів зі 143 проблемами на 100 автомобілів. Бренд виробляє широкий спектр транспортних засобів від компактних автомобілів до великих позашляховиків.

"Коли у Buick виникають проблеми, ремонт є відносно простим", — зазначила експертка автомобільної промисловості з AutoInsurance.org Мелані Массон.

Cadillac

Марка посідає наступне місце у рейтингу JD Power зі 169 проблемами на 100 автомобілів. Транспортні засоби бренду пасуватимуть тим, хто, або шукає розкішний позашляховик, або бренд з сильними американськими традиціями.

Chevrolet

Бренд поділив позиції з Cadillac у списку JD Power, також маючи 169 проблем на 100 автомобілів. Порівняно з Cadillac, витрати на технічне обслуговування автомобілів Chevrolet нижчі. Також однією з головних переваг придбання автомобіля Chevy є його постійні інновації.

"Загалом автомобілі Chevrolet показують кращу надійність, ніж у середньому по ринку. Зазвичай вони мають більший пробіг без серйозних проблем порівняно з конкурентами", — підкреслила Массон.

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GMC

2025 GMC Yukon Фото: edmunds.com

Марка має 181 проблему на 100 автомобілів, згідно з JD Power. GMC відома своїми високопродуктивними пікапами та позашляховиками, особливо моделями Sierra та Yukon. Якщо потрібен автомобіль з високою тяговою здатністю, найновішими технологіями та надійним послужним списком, варто звернути увагу на цей бренд.

Ford

Згідно з JD Power, в середньому на 100 автомобілів бренду припадає 202 проблеми. Ford знаходиться трохи вище середнього показника (208 на 100), але за рівнем надійності він досі випереджає інші американські бренди, наприклад, Jeep та Chrysler.

"У новіших Escape та F-150 виправлено багато старих технічних збоїв, тому не доведеться постійно звертатися до майстерні", — підсумував директор з маркетингу EpicVIN Алекс Блек.

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