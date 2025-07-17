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Головна Авто Британські експерти визначили три найнадійніші автомобілі

Британські експерти визначили три найнадійніші автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 06:45
Британці назвали найнадійніші авто у 2025 році
Suzuki Ignis Фото: autocar.co.uk

Група автомобільних експертів використала показники проходження техогляду, щоб визначити найнадійніші автомобілі у Великій Британії. Оцінювалося, які автомобілі мали найвищий та найнижчий рівні успішного проходження техогляду.

Про це написав Express.

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Suzuki Ignis

Субкомпактний кросовер поєднує міський стиль та практичність. Завдяки високому кліренсу та опціональному повному приводу AllGrip Auto, він впевнено почувається як на асфальті, так і на легкому бездоріжжі. Економний двигун та компактні розміри роблять його ідеальним для щоденних поїздок. Просторий салон, попри невеликі габарити, та багатий функціонал додають комфорту.

Ідеальне авто для людей, які шукають транспортний засіб з меншою кількістю механічних проблем протягом терміну служби. Є одна перешкода: Ignis більше не виробляється. Але цей автомобіль все ще є розумною покупкою, навіть якщо він доступний лише на вторинному ринку.

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Lexus UX
2025 Lexus UX Фото: caranddriver.com

Показник успішного проходження техогляду Suzuki становить 94,64%, за ним у рейтингу надійності розташувалися також компактні кросовери: Lexus UX та Porsche Macan — 94,2% та 93,41% відповідно.

Було проведено 5583 техогляди автомобілів Lexus UX, з яких 5259 успішних, а для Porsche Macan цей показник становить 3453 з 3697 проведених тестів.

Porsche Macan
2025 Porsche Macan Фото: caranddriver.com

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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