ChatGPT назвав найкращі автомобілі у 2025 році

Toyota GR Yaris. Фото: pistonheads.com

Експерти іспанського автомобільного сайту 20minutos запитали у ChatGPT, яку найкращу машину можна придбати сьогодні залежно від типу та вартості транспортного засобу. Деякі відповіді штучного інтелекту відверто здивували.

Результати дослідження ШІ опубліковані на сайті видання.

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Компактні автомобілі

Найкращим компактним автомобілем, на думку ШІ, є Lexus LBX (33 900 євро). "Цей гібридний міський кросовер отримав визнання за дизайн, ефективність та якість виготовлення", — прокоментував свій вибір ChatGPT.

Також штучний інтелект назвав найкращою маленькою машиною, доступною на іспанському ринку, Cupra Formentor (30 500 євро), підкреслюючи поєднання "спортивності, передових технологій та привабливого дизайну".

Машини середнього розміру

ШІ вважає, що найкращою моделлю сегмента є Audi Q5 (61 600 євро) — автомобіль, який виділяється комфортом, універсальністю та сучасними технологіями.

Преміумклас

У цій категорії штучний інтелект визначив найкращим автомобілем Mercedes CLE (71 606 євро) — купе, яке виділяється своєю елегантністю.

Для тих, хто може собі дозволити викласти шестизначну цифру та придбати ще розкішніший автомобіль, ChatGPT рекомендує Porsche Panamera (134 887 євро) — седан високої продуктивності з розкішним салоном та передовими технологіями.

Продуктивні авто

Для тих, хто шукає продуктивність, але не може дозволити собі Porsche або Ferrari, ШІ рекомендує Toyota GR Yaris (51 000 євро). Цей автомобіль може похвалитися бездоганними характеристиками спортивного автомобіля, а також вражає швидкістю та характеристиками на дорозі.

Співвідношення ціна-якість

Аби не думали, що ChatGPT пропонує людям купувати виключно машини вартістю не менш як 30 000 євро, ШІ рекомендує автомобіль з найкращим співвідношенням ціна-якість — Dacia Sandero (12 000 євро), який й був найбільш продаваним автомобілем в Іспанії торік.

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