Як скласти іспит з водіння авто: чотири прості поради

Кандидатка у водії з інструктором. Фото: freepik.com

За даними ГСЦ МВС, торік успішно склали теорію з правил дорожнього руху 30% кандидатів у водії, а з практичними іспитами ще гірше — лише 22% впоралися з водінням авто в умовах реальної дороги. Психологи кажуть, що більшість претендентів просто не змогли вгамувати своє хвилювання.

Як уникнути стресу під час іспиту з водіння, написав Telegrafi.

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Один із найкращих способів позбутися тривоги — добре відпочити. Якщо претендент відіспиться перед іспитом з водіння, його концентрація буде на 100%, що дозволить без труднощів звертати увагу на кожну деталь. Пам’ятайте, що керування автомобілем вимагає постійної пильності та спокою.

Організація часу

Відчуття змагання з часом краде спокій у будь-кого. Щоб уникнути непотрібного стресового навантаження, найкраще вийти з дому на 15 хвилин раніше. Це допоможе розслабитися перед іспитом.

Глибокий вдих

Якщо кандидат вивчив правила дорожнього руху та пройшов практичну підготовку, то хвилюватися нема про що, іспит — це формальність. Знання та навички вже є, тож варто глибоко подихати та зосередитися.

Увага на інструкції

Перед іспитом не слід напружуватися. Варто ставити необхідні запитання екзаменатору, якщо щось незрозуміло, зберігати спокій та пильність. Потрібно пристебнути ремінь безпеки, відрегулювати сидіння та перевірити дзеркала. Тепер залишається чітко виконувати вказівки інструктора.

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