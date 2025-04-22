Как сдать экзамен по вождению авто: четыре простых совета

Кандидат в водители с инструктором. Фото: freepik.com

По данным ГСЦ МВД, в прошлом году успешно сдали теорию по правилам дорожного движения 30% кандидатов в водители, а с практическими экзаменами еще хуже — лишь 22% справились с вождением авто в условиях реальной дороги. Психологи говорят, что большинство претендентов просто не смогли унять свое волнение.

Как избежать стресса во время экзамена по вождению, написал Telegrafi.

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Полноценный отдых

Один из лучших способов избавиться от тревоги — хорошо отдохнуть. Если претендент отоспится перед экзаменом по вождению, его концентрация будет на 100%, что позволит без труда обращать внимание на каждую деталь. Помните, что управление автомобилем требует постоянной бдительности и спокойствия.

Организация времени

Ощущение соревнования со временем крадет спокойствие у любого. Чтобы избежать ненужной стрессовой нагрузки, лучше всего выйти из дома на 15 минут раньше. Это поможет расслабиться перед экзаменом.

Глубокий вдох

Если кандидат выучил правила дорожного движения и прошел практическую подготовку, то волноваться не о чем, экзамен — это формальность. Знания и навыки уже есть, поэтому стоит глубоко подышать и сосредоточиться.

Внимание на инструкции

Перед экзаменом не следует напрягаться. Стоит задавать необходимые вопросы экзаменатору, если что-то непонятно, сохранять спокойствие и бдительность. Нужно пристегнуть ремень безопасности, отрегулировать сиденье и проверить зеркала. Теперь остается лишь четко выполнять указания инструктора.

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