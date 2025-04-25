ChatGPT назвал лучшие автомобили в 2025 году

Toyota GR Yaris. Фото: pistonheads.com

Эксперты испанского автомобильного сайта 20minutos спросили у ChatGPT, какую лучшую машину можно приобрести сегодня в зависимости от типа и стоимости транспортного средства. Некоторые ответы искусственного интеллекта откровенно удивили.

Результаты исследования ИИ опубликованы на сайте издания.

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Компактные автомобили

Лучшим компактным автомобилем, по мнению ИИ, является Lexus LBX (33 900 евро). "Этот гибридный городской кроссовер получил признание за дизайн, эффективность и качество изготовления", — прокомментировал свой выбор ChatGPT.

Также искусственный интеллект назвал лучшей маленькой машиной, доступной на испанском рынке, Cupra Formentor (30 500 евро), подчеркивая сочетание "спортивности, передовых технологий и привлекательного дизайна".

Машины среднего размера

ИИ считает, что лучшей моделью сегмента является Audi Q5 (61 600 евро) — автомобиль, который выделяется комфортом, универсальностью и современными технологиями.

Премиум-класс

В этой категории искусственный интеллект определил лучшим автомобилем Mercedes CLE (71 606 евро) — купе, которое выделяется своей элегантностью.

Для тех, кто может себе позволить выложить шестизначную цифру и приобрести еще более роскошный автомобиль, ChatGPT рекомендует Porsche Panamera (134 887 евро) — седан высокой производительности с роскошным салоном и передовыми технологиями.

Производительные авто

Для тех, кто ищет производительность, но не может позволить себе Porsche или Ferrari, ИИ рекомендует Toyota GR Yaris (51 000 евро). Этот автомобиль может похвастаться безупречными характеристиками спортивного автомобиля, а также впечатляет скоростью и характеристиками на дороге.

Соотношение цена-качество

Чтобы не думали, что ChatGPT предлагает людям покупать исключительно машины стоимостью не менее 30 000 евро, ИИ рекомендует автомобиль с лучшим соотношением цена-качество — Dacia Sandero (12 000 евро), который и был самым продаваемым автомобилем в Испании в прошлом году.

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