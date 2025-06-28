Почему электромобили сильно подешевеют к 2030 году: прогноз

Аккумулятор электромобиля. Фото: cen.acs.org

Эксперты посчитали, что в недалекой перспективе замена аккумулятора электромобиля может стать даже дешевле, чем капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. Из-за технологического прогресса, развития рынка вторичного сырья и снижения цен на компоненты, цены на батареи электрических авто стабильно будут уменьшаться.

Об этом написал MMR.

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Сегодня батарея является самым дорогим элементом электрокара. Например, полная замена аккумулятора Tesla Model 3 может стоить примерно 16 000 евро. Но с учетом развития технологий и появления новых типов литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые не требуют дорогих материалов, ожидается существенное снижение себестоимости производства.

По прогнозам Goldman Sachs Group, к 2026 году цена за 1 кВт-ч упадет до 80 долларов, а к 2030 — до 64 долларов. А эксперты RMI считают, что к концу десятилетия блоки могут стоить 50 долларов за кВт-ч, а отдельные элементы — 35 долларов. То есть, замена большого аккумулятора на 100 кВт-ч, будет стоить около 5 000 долларов. Это намного дешевле, чем сейчас.

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Дополнительные факторы

Возможность переработки и повторного использования старых аккумуляторов также повлияет на их доступность. Владельцы электромобилей смогут продавать старые батареи, что еще больше снизит окончательную цену новых. В перспективе возможно уменьшение стоимости на 10-20 долларов за кВт-ч с учетом скидок от утилизации.

Также большинство автопроизводителей уже предоставляют расширенную гарантию на аккумуляторы сроком на восемь лет. С учетом того, что современные батареи способны выдержать пробег более 300 000 км, это делает неактуальным вопрос частых замен или существенных ремонтов в первые годы эксплуатации электромобилей.

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