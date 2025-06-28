Почему электромобили сильно подешевеют к 2030 году: прогноз

Почему электрокары скоро станут дешевле ДВС
Эксперты посчитали, что в недалекой перспективе замена аккумулятора электромобиля может стать даже дешевле, чем капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. Из-за технологического прогресса, развития рынка вторичного сырья и снижения цен на компоненты, цены на батареи электрических авто стабильно будут уменьшаться.
Об этом написал MMR.
Новые технологии
Сегодня батарея является самым дорогим элементом электрокара. Например, полная замена аккумулятора Tesla Model 3 может стоить примерно 16 000 евро. Но с учетом развития технологий и появления новых типов литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые не требуют дорогих материалов, ожидается существенное снижение себестоимости производства.
По прогнозам Goldman Sachs Group, к 2026 году цена за 1 кВт-ч упадет до 80 долларов, а к 2030 — до 64 долларов. А эксперты RMI считают, что к концу десятилетия блоки могут стоить 50 долларов за кВт-ч, а отдельные элементы — 35 долларов. То есть, замена большого аккумулятора на 100 кВт-ч, будет стоить около 5 000 долларов. Это намного дешевле, чем сейчас.
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Дополнительные факторы
Возможность переработки и повторного использования старых аккумуляторов также повлияет на их доступность. Владельцы электромобилей смогут продавать старые батареи, что еще больше снизит окончательную цену новых. В перспективе возможно уменьшение стоимости на 10-20 долларов за кВт-ч с учетом скидок от утилизации.
Также большинство автопроизводителей уже предоставляют расширенную гарантию на аккумуляторы сроком на восемь лет. С учетом того, что современные батареи способны выдержать пробег более 300 000 км, это делает неактуальным вопрос частых замен или существенных ремонтов в первые годы эксплуатации электромобилей.
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