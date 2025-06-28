Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему электрокары скоро станут дешевле ДВС

Почему электрокары скоро станут дешевле ДВС

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:13
Почему электромобили сильно подешевеют к 2030 году: прогноз
Аккумулятор электромобиля. Фото: cen.acs.org
Ключові моменти Новые технологии Дополнительные факторы

Эксперты посчитали, что в недалекой перспективе замена аккумулятора электромобиля может стать даже дешевле, чем капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. Из-за технологического прогресса, развития рынка вторичного сырья и снижения цен на компоненты, цены на батареи электрических авто стабильно будут уменьшаться.

Об этом написал MMR.

Реклама
Читайте также:

Новые технологии

Сегодня батарея является самым дорогим элементом электрокара. Например, полная замена аккумулятора Tesla Model 3 может стоить примерно 16 000 евро. Но с учетом развития технологий и появления новых типов литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые не требуют дорогих материалов, ожидается существенное снижение себестоимости производства.

По прогнозам Goldman Sachs Group, к 2026 году цена за 1 кВт-ч упадет до 80 долларов, а к 2030 — до 64 долларов. А эксперты RMI считают, что к концу десятилетия блоки могут стоить 50 долларов за кВт-ч, а отдельные элементы — 35 долларов. То есть, замена большого аккумулятора на 100 кВт-ч, будет стоить около 5 000 долларов. Это намного дешевле, чем сейчас.

Также читайте:

Почему стоимость зарядки электрокара превысила цену бензина

Батарея электрокара или ДВС: что дольше служит

Дополнительные факторы

Возможность переработки и повторного использования старых аккумуляторов также повлияет на их доступность. Владельцы электромобилей смогут продавать старые батареи, что еще больше снизит окончательную цену новых. В перспективе возможно уменьшение стоимости на 10-20 долларов за кВт-ч с учетом скидок от утилизации.

Также большинство автопроизводителей уже предоставляют расширенную гарантию на аккумуляторы сроком на восемь лет. С учетом того, что современные батареи способны выдержать пробег более 300 000 км, это делает неактуальным вопрос частых замен или существенных ремонтов в первые годы эксплуатации электромобилей.

Также читайте:

Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов

Как избежать больших потерь во время зарядки электромобиля

авто электрокары прогнозы автомобиль електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации