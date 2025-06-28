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Головна Авто Чому електрокари скоро стануть дешевшими за ДВЗ

Чому електрокари скоро стануть дешевшими за ДВЗ

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 15:13
Чому електромобілі значно подешевшають до 2030 року: прогноз
Акумулятор електромобіля. Фото: cen.acs.org
Ключові моменти Нові технології Додаткові фактори

Експерти порахували, що у недалекій перспективі заміна акумулятора електромобіля може стати навіть дешевшою, ніж капітальний ремонт двигуна внутрішнього згоряння. Через технологічний прогрес, розвиток ринку вторинної сировини та зниження цін на компоненти, ціни на батареї електричних авто стабільно зменшуватимуться.

Про це написав MMR.

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Сьогодні батарея є найдорожчим елементом електрокара. Наприклад, повна заміна акумулятора Tesla Model 3 може коштувати приблизно 16 000 євро. Але з урахуванням розвитку технологій та появи нових типів літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей, які не потребують дорогих матеріалів, очікується суттєве зниження собівартості виробництва.

За прогнозами Goldman Sachs Group, до 2026 року ціна за 1 кВт-год впаде до 80 доларів, а до 2030 — до 64 доларів. А експерти RMI вважають, що до кінця десятиліття блоки можуть коштувати 50 доларів за кВт-год, а окремі елементи — 35 доларів. Отже, заміна великого акумулятора на 100 кВт-год, коштуватиме близько 5 000 доларів. Це набагато дешевше, ніж зараз.

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Додаткові фактори

Можливість переробки та повторного використання старих акумуляторів також вплине на їхню доступність. Власники електромобілів зможуть продавати старі батареї, що ще більше знизить остаточну ціну нових. У перспективі можливе зменшення вартості на 10–20 доларів за кВт-год з урахуванням знижок від утилізації.

Також більшість автовиробників вже надають розширену гарантію на акумулятори терміном вісім років. З урахуванням того, що сучасні батареї здатні витримати пробіг понад 300 000 км, це робить неактуальним питання частих замін або суттєвих ремонтів у перші роки експлуатації електромобілів.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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