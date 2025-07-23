Подержанные кроссоверы, которые в 2025 году не уступают новым авто

2021 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Необязательно покупать абсолютно новый кроссовер, чтобы получить надежную, комфортную и богатую функционалом машину. На самом деле некоторые подержанные модели последних лет настолько хорошо держатся, что они либо такие же хорошие, как и их последние версии, либо даже лучше.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2020-2022 Toyota RAV4

Фото: Toyota

Имеет почти идентичный текущей модели вид, управляется так же и предлагает такую же эффективную гибридную версию. Пакет безопасности Toyota уже много лет является стандартным и включает систему удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Надежность остается отличной, а топливная экономичность гибрида все еще лидирует в своем классе.

2019-2021 Honda CR-V

Фото: carscoops.com

Это поколение получило легкое обновление в 2020 году, но остается очень близким к современному CR-V по компоновке и комфорту. Турбированный двигатель обеспечивает хороший пробег без ущерба для мощности при обгоне. Салон достаточно просторный как для пассажиров, так и для груза.

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2021 Mazda CX-5

Фото: Mazda

Высококачественные материалы отделки салона авто кажутся более премиальными, чем те, что предлагают в некоторых более новых компактных кроссоверах. Mazda не обновляла CX-5 до 2023 модельного года, поэтому модель 2021 года все еще обеспечивает большую часть впечатлений за меньшие деньги.

2019-2021 Toyota Highlander

Фото: caranddriver.com

Highlander был переработан в 2020 году, поэтому даже самые первые модели этого поколения все еще чувствуются свежими. Двигатель V6 от Toyota мощный и известен своей надежностью, а гибридная версия обеспечивает выдающуюся экономию топлива для автомобиля такого размера.

2020 Subaru Outback

Фото: caranddriver.com

Автомобиль оснащен полным приводом, большим дорожным просветом и просторным, практичным салоном. Система безопасности EyeSight является стандартной с 2019 года, а рейтинги ее надежности остаются высокими. Эта модель получила много тех же функций, что и новые версии: современные технологии, высокие показатели безопасности и душевное спокойствие. Но без цены нового автомобиля.

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