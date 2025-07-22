Шесть самых экономичных дизельных двигателей на авто с пробегом

Peugeot 308 (2014-2021) Фото: autocar.co.uk

Несмотря на поголовную электрификацию машин, дизельные двигатели до сих пор являются популярными силовыми агрегатами на рынке подержанных автомобилей, особенно, если речь идет о длительных семейных путешествиях. Пользователи назвали шесть самых экономных моторов на дизтопливе.

Об этом написал Autokult.

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Peugeot 308 1.6 BlueHDI 120 л.с.

5,2 л на 100 км

Peugeot 308 второго поколения получил награду "Авто года 2014". Это комфортный автомобиль с очень экономичными дизельными двигателями. Как 1.6 HDi, так и более поздний 1.5 HDi, представленный после рестайлинга 2018 года, имеют отличные показатели расхода топлива. Он также достаточно быстрый, ведь разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,7 с и достигает максимальной скорости 198 км/ч.

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 л.с.

5,2 л на 100 км

Четвертое поколение французского компактного седана с экономичным дизельным двигателем 1.5 Blue dCi, который был представлен в 2018 году. Автомобиль с этим двигателем не будет демоном скорости, разгоняясь до сотни всего за 11,1 с, но он вознаградит владельца очень низким расходом топлива.

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Škoda Scala 1.6 TDI 115 л.с.

5,2 л на 100 км

Чешский компактный автомобиль в 2019-2020 годах был доступен с экономным дизельным двигателем 1.6 TDI. Он предлагает разгон до 100 км/ч за 10,1 с и максимальную скорость 202 км/ч.

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 л.с.

5,3 литра на 100 км

Дизельный Focus пользуется популярностью среди владельцев автопарков: приятное управление, просторный салон и экономный двигатель создают привлекательное сочетание. Четвертое поколение модели еще относительно новое, ведь его производство началось в 2018 году. Хотя авто не может похвастаться приличными скоростными характеристиками с разгоном до 100 км/ч за 10 с.

Opel Astra 1.6 CDTI 110 л.с.

5,3 литра на 100 км

Дизельный двигатель 1.6 был доступен в нескольких вариантах Opel, но наиболее экономичной является версия мощностью 110 л.с., выпускавшаяся в 2015-2019 годах. Впрочем, водителю придется согласиться на мизерную производительность. Разгон от 0 до 100 км занимает 12,7 с.

Volkswagen Golf 1.6 TDI Bluemotion 115 л. с.

5,5 л на 100 км

Модельный ряд Golf седьмого поколения кишел дизельными двигателями. Самая старая модель, предлагавшаяся в 2012-2015 годах, считается наиболее экономичной, потребляя менее 5 литров на 100 км. Впрочем, стоит обратить внимание на версию BlueMotion 115 л.с., которая разгоняется до сотни за 10,1 с и соблазняет своими младшими модельными годами — 2017-2020.

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