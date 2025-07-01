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Как правильно заводить авто, чтобы не испортить двигатель

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:00
Три ошибки при запуске двигателя, которые портят мотор
Ключ зажигания на старте. Фото: freepik.com

Любой водитель может столкнуться с трудностями при запуске двигателя автомобиля и допустить досадные ошибки, которые приведут к критическим повреждениям мотора. Чтобы сохранить силовой агрегат машины от лишних поломок, стоит придерживаться трех простых рекомендаций.

Об этом написал Avtopilot.

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Подготовка аккумулятора

Даже в теплое время года заряд АКБ может быстро снижаться. При таких обстоятельствах попытка быстрого запуска двигателя может привести к нарушениям в работе автомобиля.

Чтобы этого избежать, нужно включить дальний свет на несколько секунд перед запуском машины. Лайфхак поможет разбудить аккумулятор и обеспечить достаточный ток для стартера.

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Ключ зажигания

Не спешите поворачивать его полностью. После простоя авто стоит оставить ключ в положении, когда происходит только диагностика систем, а полный запуск двигателя еще не осуществлен.

Этот короткий промежуток времени позволяет топливной системе подготовиться к работе, а электронным блокам — провести самопроверку, что способствует более плавному и безопасному старту.

Прогрев двигателя

Это нужно делать даже летом. Рабочие жидкости, в частности моторное масло и трансмиссионная жидкость, должны нагреться до определенной рабочей температуры.

Без этого прогрева нарушится корректная работа трансмиссии, а масло не сможет должным образом защитить все движущиеся части двигателя от износа.

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авто лайфхаки советы автомобиль водители Мотор ошибки двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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