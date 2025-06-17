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Главная Авто Худшие двигатели авто, которые выходят из строя после 100 000 км

Худшие двигатели авто, которые выходят из строя после 100 000 км

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 15:40
Ломаются после 100 000 км: названы худшие двигатели авто
Механик обслуживает двигатель. Фото: freepik.com
Ключові моменти Nissan MR20DD Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3) Ford EcoBoost 1.0 BMW N63 (4.4 Bi-Turbo) Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ) Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

Сегодня многие автомобильные моторы уже после 100 000 км пробега приходится либо капитально ремонтировать, либо заменять на новый, что может равняться едва ли не стоимости аналогичного подержанного автомобиля. Какие двигатели крайне ненадежны даже при бережном обслуживании.

Об этом написал GSMinfo.

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Nissan MR20DD

Вместо чугуна в двигателе использовали алюминий. Плюс он очень требователен к маслу. Замены этого двигателя не избежать, если есть желание продлить жизнь машины.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3)

Двигатель постоянно перегревается и демонстрирует изрядный масложер. Склонен к детонации.

Ford EcoBoost 1.0

Мотор способен перегреваться даже в лютые зимние морозы. После 80 000-100 000 км на головке блока цилиндров начинают появляться трещины. Устранить проблему можно, но очень дорого.

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BMW N63 (4.4 Bi-Turbo)

После 70 000 км начинает чадить масло, происходят перегрев и целый ряд мелких проблем. Только чтобы немножко подрихтовать двигатель N63, придется потратить космическую сумму.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ)

Водителя ждут постоянный перегрев, трещины блока и ненасытность к маслу. Очень быстро выйдет из строя турбина. Капремонт обойдется в стоимость нового двигателя.

Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

Слабое давление топлива в двигателе, перегрев и детонация — лишь маленькая часть проблем, которые постигли этот мотор. Ремонт не имеет экономического смысла.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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