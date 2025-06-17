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Головна Авто Найгірші двигуни авто, які виходять з ладу після 100 000 км

Найгірші двигуни авто, які виходять з ладу після 100 000 км

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 15:40
Ламаються після 100 000 км: названі найгірші двигуни авто
Механік обслуговує двигун. Фото: freepik.com
Ключові моменти Nissan MR20DD Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3) Ford EcoBoost 1.0 BMW N63 (4.4 Bi-Turbo) Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ) Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

Сьогодні багато автомобільних моторів вже після 100 000 км пробігу доводиться або капітально ремонтувати, або заміняти на новий, що може дорівнювати ледь не вартості аналогічного вживаного автомобіля. Які двигуни вкрай ненадійні навіть за дбайливого обслуговування.

Про це написав GSMinfo.

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Nissan MR20DD

Замість чавуна у двигуні використали алюміній. Плюс він дуже вимогливий до мастила. Заміни цього двигуна не уникнути, якщо є бажання подовжити життя машини.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3)

Двигун постійно перегрівається та демонструє неабиякий масложор. Схильний до детонації.

Ford EcoBoost 1.0

Мотор здатен перегріватися навіть в люті зимові морози. Після 80 000-100 000 км на головці блоку циліндрів починають з’являтися тріщини. Усунути проблему можна, але дуже дорого.

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BMW N63 (4.4 Bi-Turbo)

Після 70 000 км починає чадити мастило, відбуваються перегрів та ціла низка дрібніших проблем. Лише щоб трошки підрихтувати двигун N63, доведеться витратити космічну суму.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ)

Водія чекають постійний перегрів, тріщини блоку та ненаситність до оливи. Дуже швидка вийде з ладу турбіна. Капремонт обійдеться у вартість нового двигуна.

Renault/Nissan 1.3 TCe (HR13)

Слабий тиск пального у двигуні, перегрівання та детонація — лише маленька частка проблем, які спіткали цей мотор. Ремонт не має економічного сенсу.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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