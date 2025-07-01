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Головна Авто Як правильно заводити авто, щоб не зіпсувати двигун

Як правильно заводити авто, щоб не зіпсувати двигун

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:00
Три помилки при запуску двигуна, які псують мотор
Ключ запалювання на старті. Фото: freepik.com

Будь-який водій може натрапити на труднощі під час запуску двигуна автомобіля та припуститися прикрих помилок, які призведуть до критичних пошкоджень мотора. Щоб зберегти силовий агрегат машини від зайвих поломок варто дотримуватися трьох простих рекомендацій.

Про це написав Avtopilot.

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Підготовка акумулятора

Навіть у теплу пору року заряд АКБ може швидко знижуватися. За таких обставин спроба швидкого запуску двигуна може спричинити порушення в роботі автомобіля.

Щоб цього уникнути, потрібно увімкнути дальнє світло на кілька секунд перед запуском машини. Лайфхак допоможе розбудити акумулятор та забезпечити достатній струм для стартера.

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Ключ запалювання

Не поспішайте повертати його повністю. Після простою авто варто залишити ключ у положенні, коли відбувається лише діагностика систем, а повний запуск двигуна ще не здійснено.

Цей короткий проміжок часу дозволяє паливній системі підготуватися до роботи, а електронним блокам — провести самоперевірку, що сприяє плавнішому та безпечнішому старту.

Прогрів двигуна

Це потрібно робити навіть влітку. Робочі рідини, зокрема моторне мастило та трансмісійна рідина, повинні нагрітися до певної робочої температури.

Без цього прогріву порушиться коректна робота трансмісії, а мастило не зможе належним чином захистити всі рухомі частини двигуна від зносу.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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