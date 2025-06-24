Яку моторну оливу обрати для авто з великим пробігом

Моторна олива. Фото: freepik.com

Автомобіль після пробігу 100 000 км потребує уважнішого ставлення до технічного обслуговування. Особливо це стосується двигуна, для якого правильний вибір моторної оливи допоможе зберегти ресурс та уникнути зайвих витрат на ремонт.

Про це написав ZUBR.

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Після 100 000 км змінюються робочі характеристики двигуна, тому звична олива вже може не відповідати новим умовам. Моторне мастило для авто з великим пробігом допоможе:

мінімізувати витрати оливи;

зменшити ризик протікань;

приглушити вібрації та шум;

зупинити або сповільнити знос.

Якщо агрегат не втрачає тиску, не збільшує споживання оливи та не видає підозрілих звуків, то змінювати звичний тип мастила не обов’язково. Сучасні синтетичні оливи з в’язкістю 0W30 або 5W30 ефективні як у місті, так й на трасі.

Але під час спеки варто тимчасово використовувати 10W30. Вона краще впорається з підвищеними температурами та навантаженнями, що актуально для довгих поїздок та заторів.

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Коли міняти оливу

Коли мотор починає споживати більше оливи, з’являється дим з вихлопу та видно сліди витоку, це свідчить про зношення ущільнень або поршневих кілець. У такій ситуації доцільно перейти на напівсинтетику або мінеральну оливу.

В’язкіша мінералка створює щільнішу масляну плівку.

Менше витікає через зношені прокладки.

Покращує компресію у віковому двигуні.

Механіки радять завжди дотримуватись специфікацій виробника (API, ACEA тощо). Адже невідповідне мастило може погіршити стан двигуна. Також не варто затягувати з черговою заміною мастила. Ідеальний інтервал — 7 000–10 000 км.

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