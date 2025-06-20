Пʼять найнадійніших вживаних кросоверів з дизельними двигунами

Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Головними перевагами дизельних кросоверів є низька витрата палива, високий крутний момент, прохідність та адаптованість до українських доріг. А майже вічний ресурс двигунів, які без проблем можуть відпрацювати до 800 000 – 1 000 000 км робить їх бажаним лотом на вторинному ринку.

Про це написав SUV News.

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Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Фото: infocar.ua

Дизельний 3-літровий мотор D-4D Prado вважається одним із найвитриваліших у світі, адже його ресурс витримує 800 000–1 000 000 км пробігу. Треба лише регулярно мінять оливу та фільтри. Плюс двигун невибагливий до палива.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Фото: infocar.ua

Встановлений на Touareg 3-літровий турбодизель V6 у поєднанні з автоматом ZF спокійно проїде в місті, на трасі та бездоріжжі до 700 000–900 000 км. При дбайливому обслуговуванні буде служити від батька до сина.

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Фото: autoexpress.co.uk

Дизельні двигуни Mercedes OM642 легко долають понад 800 000 км. Цей мотор встановлюють також на Sprinter та G-Class. Як й з попередніми моделями у списку, важливо регулярно міняти оливу та вчасно реагувати на дрібні несправності.

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Фото: auctionauto.com.ua

Мотори M57 та N57 від BMW отримали гарний баланс потужності, економічності та ресурсу 700 000–950 000 км. Звичайно, економити на обслуговуванні не варто — X5 віддячить вірною довголітньою службою, особливо, якщо йдеться про версії 30d та 40d.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Фото: carfind.co.za

Простий 2,5-літровий турбодизель спокійно здолає до 1 000 000 км у важких умовах. Його не лякають ані погані дороги, ані суворі погодні умови, ані українське пальне.

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