Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживані кросовери з найнадійнішими дизельними двигунами

Вживані кросовери з найнадійнішими дизельними двигунами

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 07:35
Пʼять найнадійніших вживаних кросоверів з дизельними двигунами
Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota
Ключові моменти Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D Volkswagen Touareg 3.0 TDI Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec BMW X5 3.0d (E70 / F15) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Головними перевагами дизельних кросоверів є низька витрата палива, високий крутний момент, прохідність та адаптованість до українських доріг. А майже вічний ресурс двигунів, які без проблем можуть відпрацювати до 800 000 – 1 000 000 км робить їх бажаним лотом на вторинному ринку.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D
Фото: infocar.ua

Дизельний 3-літровий мотор D-4D Prado вважається одним із найвитриваліших у світі, адже його ресурс витримує 800 000–1 000 000 км пробігу. Треба лише регулярно мінять оливу та фільтри. Плюс двигун невибагливий до палива.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Фото: infocar.ua

Встановлений на Touareg 3-літровий турбодизель V6 у поєднанні з автоматом ZF спокійно проїде в місті, на трасі та бездоріжжі до 700 000–900 000 км. При дбайливому обслуговуванні буде служити від батька до сина.

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec
Фото: autoexpress.co.uk

Дизельні двигуни Mercedes OM642 легко долають понад 800 000 км. Цей мотор встановлюють також на Sprinter та G-Class. Як й з попередніми моделями у списку, важливо регулярно міняти оливу та вчасно реагувати на дрібні несправності.

Також читайте:

Навіщо Skoda заправляє свої дизельні авто рослинною олією

Чому в Україні подешевшають дизельні авто з пробігом

BMW X5 3.0d (E70 / F15)

BMW X5 3.0d (E70 / F15)
Фото: auctionauto.com.ua

Мотори M57 та N57 від BMW отримали гарний баланс потужності, економічності та ресурсу 700 000–950 000 км. Звичайно, економити на обслуговуванні не варто — X5 віддячить вірною довголітньою службою, особливо, якщо йдеться про версії 30d та 40d.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D
Фото: carfind.co.za

Простий 2,5-літровий турбодизель спокійно здолає до 1 000 000 км у важких умовах. Його не лякають ані погані дороги, ані суворі погодні умови, ані українське пальне.

Також читайте:

Механік назвав найнадійніше вживане авто з дизельним двигуном

Чому не варто купувати дизельний автомобіль у 2025 році

авто автомобіль дизпаливо Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації