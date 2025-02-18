Чому варто відмовитися від дизельних автомобілів у 2025 році

Чому не варто купувати дизельний автомобіль у 2025 році
Довгий час автомобілі з дизельним двигуном вважалися економнішим та надійнішим варіантом за бензинові машини. Втім, експерти застерігають від купівлі дизелів зі щонайменше чотирьох причин, попри усі їх переваги.
Про це написав SUV News.
- Ціни на дизпаливо
Вартість дизельного пального раніше була набагато нижчою за ціну на бензин. Сьогодні в Україні дизпаливо торгується приблизно на одному рівні з бензином А-95.
- Експлуатація в мороз
Дизельні двигуни примхливіші до температури повітря. Дизпаливо має не таку горючість, як бензин, та загусає на сильному морозі.
- Обслуговування та ремонт
Дизельні двигуни мають складнішу конструкцію, тому й ремонтувати їх дорожче. Заміна форсунок та помп — річ дуже витратна.
- Екологічні норми
У багатьох країнах Європи вже діють суворі обмеження не тільки на продаж, а й на експлуатацію дизельних автомобілів. Їм заборонений в’їзд у паркові та житлові зони. Тому практично всі виробники сьогодні роблять ставку на екологічно чистий вид транспорту.
- Запчастини й автосервіс
Сьогодні знайти запчастини та автосервіс для ремонту дизельних авто не є проблемою. Втім, якщо автомобіль купляється для довготривалої експлуатації, то у майбутньому автовласник може зіткнутися з тим, що запчастини на них перестануть випускати, а кількість спеціалізованих механіків критично скоротиться.
Раніше експерти пояснили, в якому автомобілі тепліше — дизельному чи бензиновому. Також ми писали, яке авто економніше: електромобіль, гібрид або дизель.
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