Почему стоит отказаться от дизельных автомобилей в 2025 году

Почему не стоит покупать дизельный автомобиль в 2025 году
Долгое время автомобили с дизельным двигателем считались более экономным и надежным вариантом, чем бензиновые машины. Впрочем, эксперты предостерегают от покупки дизелей как минимум по четырем причинам, несмотря на все их преимущества.
Об этом написал SUV News.
- Цены на дизтопливо
Стоимость дизельного топлива раньше была намного ниже цены на бензин. Сегодня в Украине дизтопливо торгуется примерно на одном уровне с бензином А-95.
- Эксплуатация в мороз
Дизельные двигатели более капризны к температуре воздуха. Дизтопливо имеет не такую горючесть, как бензин, и загустевает на сильном морозе.
- Обслуживание и ремонт
Дизельные двигатели имеют более сложную конструкцию, поэтому и ремонтировать их дороже. Замена форсунок и насосов — вещь очень затратная.
- Экологические нормы
Во многих странах Европы уже действуют строгие ограничения не только на продажу, но и на эксплуатацию дизельных автомобилей. Им запрещен въезд в парковые и жилые зоны. Поэтому практически все производители сегодня делают ставку на экологически чистый вид транспорта.
- Запчасти и автосервис
Сегодня найти запчасти и автосервис для ремонта дизельных авто не является проблемой. Впрочем, если автомобиль покупается для длительной эксплуатации, то в будущем автовладелец может столкнуться с тем, что запчасти на них перестанут выпускать, а количество специализированных механиков критически сократится.
Ранее эксперты объяснили, в каком автомобиле теплее — дизельном или бензиновом. Также мы писали, какое авто экономнее: электромобиль, гибрид или дизель.
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