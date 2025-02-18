Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему не стоит покупать дизельный автомобиль в 2025 году arrow

Почему не стоит покупать дизельный автомобиль в 2025 году

18 февраля 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему стоит отказаться от дизельных автомобилей в 2025 году
Дизельные автомобили. Фото: guideautoweb.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Долгое время автомобили с дизельным двигателем считались более экономным и надежным вариантом, чем бензиновые машины. Впрочем, эксперты предостерегают от покупки дизелей как минимум по четырем причинам, несмотря на все их преимущества.

Об этом написал SUV News.

Читайте также:
  • Цены на дизтопливо

Стоимость дизельного топлива раньше была намного ниже цены на бензин. Сегодня в Украине дизтопливо торгуется примерно на одном уровне с бензином А-95.

  • Эксплуатация в мороз

Дизельные двигатели более капризны к температуре воздуха. Дизтопливо имеет не такую горючесть, как бензин, и загустевает на сильном морозе.

  • Обслуживание и ремонт

Дизельные двигатели имеют более сложную конструкцию, поэтому и ремонтировать их дороже. Замена форсунок и насосов — вещь очень затратная.

  • Экологические нормы

Во многих странах Европы уже действуют строгие ограничения не только на продажу, но и на эксплуатацию дизельных автомобилей. Им запрещен въезд в парковые и жилые зоны. Поэтому практически все производители сегодня делают ставку на экологически чистый вид транспорта.

  • Запчасти и автосервис

Сегодня найти запчасти и автосервис для ремонта дизельных авто не является проблемой. Впрочем, если автомобиль покупается для длительной эксплуатации, то в будущем автовладелец может столкнуться с тем, что запчасти на них перестанут выпускать, а количество специализированных механиков критически сократится.

Ранее эксперты объяснили, в каком автомобиле теплее — дизельном или бензиновом. Также мы писали, какое авто экономнее: электромобиль, гибрид или дизель.

авто проблемы советы автомобиль дизтопливо
Реклама
Реклама
Реклама