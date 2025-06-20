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Главная Авто Подержанные кроссоверы с самыми надежными дизельными двигателями

Подержанные кроссоверы с самыми надежными дизельными двигателями

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 07:35
Пять надежных подержанных кроссоверов с дизельными двигателями
Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota
Ключові моменти Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D Volkswagen Touareg 3.0 TDI Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec BMW X5 3.0d (E70 / F15) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Главными преимуществами дизельных кроссоверов является низкий расход топлива, высокий крутящий момент, проходимость и адаптированность к украинским дорогам. А почти вечный ресурс двигателей, которые без проблем могут отработать до 800 000 - 1 000 000 км делает их желанным лотом на вторичном рынке.

Об этом написал SUV News.

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Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D
Фото: infocar.ua

Дизельный 3-литровый мотор D-4D Prado считается одним из самых выносливых в мире, ведь его ресурс выдерживает 800 000-1 000 000 км пробега. Надо только регулярно менять масло и фильтры. Плюс двигатель неприхотлив к топливу.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI

Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Фото: infocar.ua

Установленный на Touareg 3-литровый турбодизель V6 в сочетании с автоматом ZF спокойно проедет в городе, на трассе и бездорожье до 700 000-900 000 км. При бережном обслуживании будет служить от отца к сыну.

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec

Mercedes-Benz ML 320 CDI / 350 Bluetec
Фото: autoexpress.co.uk

Дизельные двигатели Mercedes OM642 легко преодолевают более 800 000 км. Этот мотор устанавливают также на Sprinter и G-Class. Как и с предыдущими моделями в списке, важно регулярно менять масло и вовремя реагировать на мелкие неисправности.

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BMW X5 3.0d (E70 / F15)
Фото: auctionauto.com.ua

Моторы M57 и N57 от BMW получили хороший баланс мощности, экономичности и ресурса 700 000-950 000 км. Конечно, экономить на обслуживании не стоит — X5 отблагодарит верной долголетней службой, особенно, если речь идет о версии 30d и 40d.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DI-D
Фото: carfind.co.za

Простой 2,5-литровый турбодизель спокойно одолеет до 1 000 000 км в тяжелых условиях. Его не пугают ни плохие дороги, ни суровые погодные условия, ни украинское топливо.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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