Почему Skoda заправляет свои дизельные авто растительным маслом

Зачем Skoda заправляет свои дизельные авто растительным маслом
Сегодня Skoda Auto использует экологически чистое топливо HVO (гидродочищенное растительное масло) как начальную заправку для новых дизельных моделей, производимых на ее чешских заводах, и для своего логистического парка. Это синтетическое дизтопливо производится из отходов и отличается от биодизеля, который получают из сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщил официальный сайт компании.
Что такое топливо HVO
Усовершенствованное биотопливо, которое классифицируется как синтетический заменитель дизельного топлива. Его производят путем процесса гидрогенизации отработанных масел, в частности использованного кулинарного масла, растительных и животных жиров. В отличие от биодизеля, топливо HVO не зависит от сельскохозяйственных культур для своего производства.
HVO прозрачное на вид, практически без запаха и имеет значительно выше цетановое число, чем ископаемое дизтопливо (70 по сравнению с 51). Это улучшает эффективность сгорания и помогает снизить выбросы загрязняющих веществ, в частности твердых частиц.
Это топливо не содержит серы, ароматических углеводородов и углеводородов с высокой температурой кипения. Как результат, оно уменьшает выбросы вредных веществ и приводит к менее частым циклам регенерации сажевых фильтров (DPF). В старых дизельных двигателях HVO также может способствовать тихой и плавной работе. Его можно свободно смешивать с обычным дизельным топливом.
Какие автомобили перешли на HVO
Все дизельные модели Skoda, начиная с автомобилей, произведенных с 25 календарной недели 2021 года, одобрены для использования топлива HVO. Такие машины обозначены символом XTL на крышке заливной горловины топливного бака, тогда как совместимость с более старыми моделями может быть подтверждена авторизованными дилерами Skoda. Топливо HVO и смеси HVO-дизеля сейчас широко доступны на всех европейских рынках.
"Как первый бренд Volkswagen Group, который внедрил это инновационное решение, мы используем HVO не только в наших легковых автомобилях, но и для заправки грузовиков внутренней логистикой на наших чешских заводах. С августа по декабрь 2024 года эти внутренние транспортные средства потребили примерно 46 000 литров топлива HVO, что соответствует годовой экономии около 300 т CO2", — рассказал член правления Skoda Auto по вопросам закупок и устойчивого развития Карстен Шнаке.
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