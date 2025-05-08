Почему Skoda заправляет свои дизельные авто растительным маслом

Дизельные автомобили Skoda. Фото: skoda-storyboard.com

Сегодня Skoda Auto использует экологически чистое топливо HVO (гидродочищенное растительное масло) как начальную заправку для новых дизельных моделей, производимых на ее чешских заводах, и для своего логистического парка. Это синтетическое дизтопливо производится из отходов и отличается от биодизеля, который получают из сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщил официальный сайт компании.

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Что такое топливо HVO

Усовершенствованное биотопливо, которое классифицируется как синтетический заменитель дизельного топлива. Его производят путем процесса гидрогенизации отработанных масел, в частности использованного кулинарного масла, растительных и животных жиров. В отличие от биодизеля, топливо HVO не зависит от сельскохозяйственных культур для своего производства.

HVO прозрачное на вид, практически без запаха и имеет значительно выше цетановое число, чем ископаемое дизтопливо (70 по сравнению с 51). Это улучшает эффективность сгорания и помогает снизить выбросы загрязняющих веществ, в частности твердых частиц.

Это топливо не содержит серы, ароматических углеводородов и углеводородов с высокой температурой кипения. Как результат, оно уменьшает выбросы вредных веществ и приводит к менее частым циклам регенерации сажевых фильтров (DPF). В старых дизельных двигателях HVO также может способствовать тихой и плавной работе. Его можно свободно смешивать с обычным дизельным топливом.

Какие автомобили перешли на HVO

Все дизельные модели Skoda, начиная с автомобилей, произведенных с 25 календарной недели 2021 года, одобрены для использования топлива HVO. Такие машины обозначены символом XTL на крышке заливной горловины топливного бака, тогда как совместимость с более старыми моделями может быть подтверждена авторизованными дилерами Skoda. Топливо HVO и смеси HVO-дизеля сейчас широко доступны на всех европейских рынках.

"Как первый бренд Volkswagen Group, который внедрил это инновационное решение, мы используем HVO не только в наших легковых автомобилях, но и для заправки грузовиков внутренней логистикой на наших чешских заводах. С августа по декабрь 2024 года эти внутренние транспортные средства потребили примерно 46 000 литров топлива HVO, что соответствует годовой экономии около 300 т CO2", — рассказал член правления Skoda Auto по вопросам закупок и устойчивого развития Карстен Шнаке.

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