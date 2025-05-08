Чому Skoda заправляє свої дизельні авто рослинною олією

Дизельні автомобілі Skoda. Фото: skoda-storyboard.com

Сьогодні Skoda Auto використовує екологічно чисте паливо HVO (гідродочищена рослинна олія) як початкову заправку для нових дизельних моделей, що виробляються на її чеських заводах, та для свого логістичного парку. Це синтетичне дизпаливо виробляється з відходів та відрізняється від біодизеля, який отримують із сільськогосподарських культур.

Про це повідомив офіційний сайт компанії.

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Що таке паливо HVO

Вдосконалене біопаливо, яке класифікується як синтетичний замінник дизельного пального. Його виробляють шляхом процесу гідрогенізації відпрацьованих масел, зокрема використаної кулінарної олії, рослинних та тваринних жирів. На відміну від біодизеля, паливо HVO не залежить від сільськогосподарських культур для свого виробництва.

HVO прозоре на вигляд, практично без запаху та має значно вище цетанове число, ніж викопне дизпаливо (70 порівняно з 51). Це покращує ефективність згоряння та допомагає знизити викиди забруднювальних речовин, зокрема твердих частинок.

Це паливо не містить сірки, ароматичних вуглеводнів та вуглеводнів з високою температурою кипіння. Як результат, воно зменшує викиди шкідливих речовин та призводить до менш частих циклів регенерації сажових фільтрів (DPF). У старіших дизельних двигунах HVO також може сприяти тихішій та плавнішій роботі. Його можна вільно змішувати зі звичайним дизельним пальним.

Які автомобілі перейшли на HVO

Усі дизельні моделі Skoda, починаючи з автомобілів, вироблених з 25 календарного тижня 2021 року, схвалені для використання палива HVO. Такі машини позначені символом XTL на кришці заливної горловини паливного бака, тоді як сумісність зі старішими моделями може бути підтверджена авторизованими дилерами Skoda. Паливо HVO та суміші HVO-дизеля зараз широко доступні на всіх європейських ринках.

"Як перший бренд Volkswagen Group, який запровадив це інноваційне рішення, ми використовуємо HVO не лише в наших легкових автомобілях, але й для заправки вантажівок, які керують внутрішньою логістикою на наших чеських заводах. З серпня по грудень 2024 року ці внутрішні транспортні засоби спожили приблизно 46 000 літрів палива HVO, що відповідає річній економії близько 300 т CO2", — розповів член правління Skoda Auto з питань закупівель та сталого розвитку Карстен Шнаке.

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