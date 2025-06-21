Головні ознаки скрученого пробігу у вживаному авто

Одометр. Фото: freepik.com

Пробіг є одним з ключових факторів, що визначають вартість вживаного автомобіля. Якщо він скручений, то покупець не лише платить значно більше за авто, яке насправді має набагато меншу цінність, але й отримує транспортний засіб, який дуже швидко потребуватиме дорогого ремонту та заміни запчастин.

Як виявити скрутки, написав Avtopilot.

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Зношений салон та нові деталі

Салон автомобіля є важливим індикатором його пробігу. Зверніть увагу на деталі, з якими водій часто контактує: кермо, сидіння та педалі. У авто з пробігом понад 100 000 км кермо буде блискучим, а на сидінні помітний знос, особливо на бічній підтримці. Гумові накладки на педалях стираються вже до 100 000 км. Якщо у старого авто кермо чи сидіння виглядають новими, це знак, що їх могли замінити для приховування реального пробігу.

Сліди інтенсивної експлуатації

Навіть якщо продавець ідеально відполірував авто, потрібно придивитися до дрібниць. Багато маленьких подряпин та сколів на передньому бампері, крайці капота та порогах свідчать про часті поїздки трасою на великі відстані. Стан фар також може вказувати на великий пробіг — з часом вони тьмяніють та покриваються мікроподряпинами.

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Докази механічного втручання

Сліди скручування пробігу можна знайти на панелі приладів. Недбалі майстри можуть залишити подряпини чи сліди інструментів при коригуванні одометра. Досвідчений механік може виявити невідповідність між показаннями одометра та станом вузлів. Наприклад, низька компресія в циліндрах двигуна свідчить про знос поршневої групи, що малоймовірно при малому пробігу.

Перевірка історії автомобіля

Сьогодні існує багато онлайн-сервісів, які збирають історію автомобіля за VIN-кодом, використовуючи дані з СТО, страхових компаній та реєстрів. Якщо автомобіль рік тому мав пробіг 200 000 км, а зараз продається зі 150 000 км, ця невідповідність відобразиться у звіті. Перевірка історії є важливим кроком перед покупкою вживаного авто.

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