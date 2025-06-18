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Головна Авто Чому не варто купляти вживані гібридні автомобілі

Чому не варто купляти вживані гібридні автомобілі

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Дата публікації: 18 червня 2025 01:20
Чи варто купляти вживані гібридні автомобілі
Діагностика гібрида. Фото: all-fleet.com
Ключові моменти Вікові дефекти Каскад ремонтів

Кілька автовиробників відмовилися від масового виробництва електромобілів на користь гібридних моделей, які теоретично ефективніші, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, та надійніші в довгостроковій перспективі, ніж електрокари. Власник американської компанії Fluid Motor Union О. Дж. Лопес стверджує протилежне.

Про це написав Motor Biscuit.

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Вікові дефекти

З появою гібридних автомобілів на ринку вживаних машин технологія, розроблена для підвищення ефективності водіння, починає старіти. А через складність системи діагностики ремонт гібрида є непростою справою.

"На відміну від механічних проблем старої школи, які можна було знайти за допомогою гайкового ключа та вольтметра, ці системи накопичують несправності", — розповів Лопес.

За його словами, одна лінія слабкої напруги може запалити п'ять модулів. Один модуль, що виходить за межі специфікацій, може викликати каскад того, що в галузі називають "кодами-привидами". Ці коди несправностей можуть допомогти механікам знайти джерело проблеми, а можуть й не допомогти.

Сьогодні транспортні засоби просто завалені датчиками, перемикачами, модулями та джгутами проводів, які виглядають як кровоносна система людського тіла. Системи скручуються разом та тягнуться від бампера до бампера.

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Каскад ремонтів

На думку Лопеса, дилери не завжди добре усувають несправності гібридних автомобілів — або не навчені цьому, або не хочуть витрачати час.

"Наприклад, три модулі, об’єднані в мережу, показують несправності, але ніхто навіть не намагається зʼясувати: чому?", — підкреслює він.

Гібридні автомобілі складаються з взаємозалежних систем. Лопес пояснює: "Вони падають, як кістки доміно. І якщо механік повністю не враховує логіку системи, він просто замінює деталі, поки не закінчиться місце в рахунку".

Отже, як і будь-яка нова транспортна технологія, гібридні автомобілі можуть змусити покупців уживаних автомобілів шкодувати про звичайну модель ДВЗ. Звичайно, з часом, виробники виправлять ситуацію, але поки усе виглядає на так райдужно, як хотілося б.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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