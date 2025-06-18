Стоит ли покупать подержанные гибридные автомобили

Диагностика гибрида. Фото: all-fleet.com

Несколько автопроизводителей отказались от массового производства электромобилей в пользу гибридных моделей, которые теоретически более эффективны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и более надежны в долгосрочной перспективе, чем электрокары. Владелец американской компании Fluid Motor Union О. Дж. Лопес утверждает обратное.

Об этом написал Motor Biscuit.

Реклама

Читайте также:

Возрастные дефекты

С появлением гибридных автомобилей на рынке подержанных машин технология, разработанная для повышения эффективности вождения, начинает стареть. А из-за сложности системы диагностики ремонт гибрида является непростым делом.

"В отличие от механических проблем старой школы, которые можно было найти с помощью гаечного ключа и вольтметра, эти системы накапливают неисправности", — рассказал Лопес.

По его словам, одна линия слабого напряжения может зажечь пять модулей. Один модуль, выходящий за пределы спецификаций, может вызвать каскад того, что в отрасли называют "кодами-призраками". Эти коды неисправностей могут помочь механикам найти источник проблемы, а могут и не помочь.

Сегодня транспортные средства просто завалены датчиками, переключателями, модулями и жгутами проводов, которые выглядят как кровеносная система человеческого тела. Системы скручиваются вместе и тянутся от бампера к бамперу.

Также читайте:

Самым популярным автомобилем Европы стал гибрид

Вышло гибридное авто, способное проехать 100 км на электротяге

Каскад ремонтов

По мнению Лопеса, дилеры не всегда хорошо устраняют неисправности гибридных автомобилей — либо не обучены этому, либо не хотят тратить время.

"Например, три модуля, объединенные в сеть, показывают неисправности, но никто даже не пытается выяснить: почему?", — подчеркивает он.

Гибридные автомобили состоят из взаимосвязанных систем. Лопес объясняет: "Они падают, как кости домино. И если механик полностью не учитывает логику системы, он просто заменяет детали, пока не закончится место в счете".

Итак, как и любая новая транспортная технология, гибридные автомобили могут заставить покупателей подержанных автомобилей жалеть об обычной модели ДВС. Конечно, со временем, производители исправят ситуацию, но пока все выглядит на так радужно, как хотелось бы.

Также читайте:

Названо самое дешевое новое гибридное авто в Украине прямо сейчас



Как долго служит батарея гибридного автомобиля