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Головна Авто В Україні ускладнюють продаж вживаних автомобілів

В Україні ускладнюють продаж вживаних автомобілів

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Дата публікації: 19 травня 2025 10:14
Як ускладнюють продаж вживаних авто в Україні
Переоформлення авто. Фото: autopark.ua

Дуже часто в Україні ухиляються від сплати боргів шляхом продажу автомобілів. Щоб покласти цьому край, Верховна Рада отримала на розгляд у другому читанні законопроєкт, який передбачає унеможливлення будь-яких юридичних дій з транспортними засобами, якщо їхній власник має невиконані фінансові зобов’язання.

Йдеться про проєкт закону №9363, повідомляє Ampercar.

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Що передбачає законопроєкт

  • інтеграцію Єдиного реєстру боржників з іншими державними базами, що унеможливить перереєстрацію чи зняття з обліку авто без перевірки статусу власника;
  • автоматизований арешт коштів;
  • перевірку боржників нотаріусами під час продажу нерухомості або транспортних засобів — якщо власник у реєстрі боржників, угода не відбудеться;
  • відмову у відомчій реєстрації транспортних засобів для боржників;
  • можливість офіційним автосалонам реєструвати вживані автомобілі з перевіркою через реєстр боржників.

Механізм та винятки

Головне нововведення — впровадження автоматичної перевірки власника авто під час будь-якої реєстраційної операції. Якщо система виявить борг, процедура зупиняється, а інформацію передається до виконавчої служби.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо перереєстрація не пов’язана з продажем, наприклад, коли автомобіль передається для погашення боргу або після конфіскації — на безоплатній основі.

Раніше ми писали, яка деталь в салоні авто найнебезпечніша для водія. Також експерти назвали найнадійніший вживаний кросовер Mercedes за останні 20 років.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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