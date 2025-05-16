Названо найнадійніший вживаний кросовер Mercedes за останні 20 років

2013 Mercedes-Benz GLK Фото: Mercedes

Протягом своєї понад 100-річної історії компанія Mercedes-Benz створила собі репутацію виробника високотехнологічних та елегантних автомобілів. Але через складність проєктування, показники надійності бренду завжди були нестабільними, про що свідчить лише 23 місце в рейтингу JD Power 2025 року.

Фахівці Car Buzz знайшли найнадійніший вживаний кросовер Mercedes, який до того ж набагато доступніший, ніж здається.

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Надійний міський кросовер

Розкішний компактний кросовер Mercedes-Benz GLK 2013 року випуску є мініатюрною версією GL — автомобіля, розробленого для конкуренції з Audi Q5 та BMW X3. Його випустили для аудиторії, яка проводить більшу частину часу в містах, але хотіла додаткової практичності та високої посадки під час водіння.

GLK був ідеальним варіантом, адже йому набагато легше їздити міськими вулицями та паркуватися, ніж більшим авто M-класу та G-класу. Водночас автомобіль міг похвалитися розкішнішим салоном, ніж багато доступніших кросоверів. Але, як виявилося, GLK також став однією з найміцніших моделей, запропонованих Mercedes-Benz за останні 20 років.

Його надійність підтверджує JD Power, який поставив машині 85 балів зі 100. Це найвищий рейтинг серед усіх кросоверів Mercedes. Показник підтверджується компанією Kelley Blue Book, яка дала машині за надійність 4,7 з 5 зірок, на основі відгуків автовласників.

RepairPal підрахував, що обслуговування GLK коштуватиме близько 945 доларів на рік. Хоча це дорожче, ніж у японських конкурентів (Lexus та Infiniti), але менше, ніж у більшості інших кросоверів Mercedes (понад 1000 доларів).

Можливі проблеми

Найпоширенішою неприємністю є розтріскування резервуара помпи гідропідсилювача керма, який призводить до витоку рідини, хоча про це повідомили лише п'ять власників.

Національне управління безпеки дорожнього руху США повідомило, що від власників автомобіля протягом усіх років надійшло лише 139 скарг. При чому більшість з них стосується подушок безпеки, що були відкликані в рамках величезного скандалу з компанією-виробником Takata, від якого постраждало багато різних автоконцернів. Інші шість зареєстрованих скарг стосувалися електроніки.

Кращі двигуни

GLK250 оснащувався 2,1-літровим рядним 4-циліндровим дизельним двигуном з турбонаддувом потужністю 200 к.с.

GLK350 мав бензиновий 3,5-літровий атмосферний V6, що працював у парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач, якою також можна було керувати вручну за допомогою пари підрульових перемикачів. Потужність мотора 302 к.с. дозволяють авто розганятися до 100 км/год за 6,4 с.

Розкішний комфорт

Потужний двигун не має вводити в оману, адже GLK створений насамперед для комфорту. Його багатоважільна підвіска налаштована для плавного та гнучкого подолання нерівностей, а шкіряні сидіння тішать пасажирів під час тривалого очікування в заторах.

Двозонний клімат-контроль також входить до стандартної комплектації GLK. Якщо пошукати, то можна знайти екземпляр з підігрівом сидінь, аудіосистемою Harmon/Kardon та панорамним люком.

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