Назван самый надежный подержанный кроссовер Mercedes за последние 20 лет

2013 Mercedes-Benz GLK Фото: Mercedes

На протяжении своей более чем 100-летней истории компания Mercedes-Benz создала себе репутацию производителя высокотехнологичных и элегантных автомобилей. Но из-за сложности проектирования, показатели надежности бренда всегда были нестабильными, о чем свидетельствует лишь 23 место в рейтинге JD Power 2025 года.

Специалисты Car Buzz нашли самый надежный подержанный кроссовер Mercedes, который к тому же гораздо доступнее, чем кажется.

Реклама

Читайте также:

Надежный городской кроссовер

Роскошный компактный кроссовер Mercedes-Benz GLK 2013 года выпуска является миниатюрной версией GL — автомобиля, разработанного для конкуренции с Audi Q5 и BMW X3. Он был выпущен для аудитории, которая проводит большую часть времени в городах, но хотела дополнительной практичности и высокой посадки во время вождения.

GLK был идеальным вариантом, ведь ему гораздо легче ездить по городским улицам и парковаться, чем большим авто M-класса и G-класса. В то же время автомобиль мог похвастаться более роскошным салоном, чем многие доступные кроссоверы. Но, как оказалось, GLK также стал одной из самых прочных моделей, предложенных Mercedes-Benz за последние 20 лет.

Его надежность подтверждает JD Power, который поставил машине 85 баллов из 100. Это самый высокий рейтинг среди всех кроссоверов Mercedes. Показатель подтверждается компанией Kelley Blue Book, которая дала машине за надежность 4,7 из 5 звезд, на основе отзывов автовладельцев.

RepairPal подсчитал, что обслуживание GLK будет стоить около 945 долларов в год. Хотя это дороже, чем у японских конкурентов (Lexus и Infiniti), но меньше, чем у большинства других кроссоверов Mercedes (более 1000 долларов).

Возможные проблемы

Самой распространенной неприятностью является растрескивание резервуара помпы гидроусилителя руля, который приводит к утечке жидкости, хотя об этом сообщили только пять владельцев.

Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что от владельцев автомобиля в течение всех лет поступило лишь 139 жалоб. Причем большинство из них касается подушек безопасности, отозванные в рамках огромного скандала с компанией-производителем Takata, от которого пострадало много разных автоконцернов. Остальные шесть зарегистрированных жалоб касались электроники.

Лучшие двигатели

GLK250 оснащался 2,1-литровым рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 200 л.с.

GLK350 имел бензиновый 3,5-литровый атмосферный V6, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которой также можно было управлять вручную с помощью пары подрулевых переключателей. Мощность мотора 302 л.с. позволяет авто разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с.

Роскошный комфорт

Мощный двигатель не должен вводить в заблуждение, ведь GLK создан прежде всего для комфорта. Его многорычажная подвеска настроена для плавного и гибкого преодоления неровностей, а кожаные сиденья радуют пассажиров во время длительного ожидания в пробках.

Двухзонный климат-контроль также входит в стандартную комплектацию GLK. Если поискать, то можно найти экземпляр с подогревом сидений, аудиосистемой Harmon/Kardon и панорамным люком.

Ранее мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом. Также специалисты назвали три самые дешевые модели Audi, BMW и Mercedes