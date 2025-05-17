Названо найнебезпечнішу для водія деталь в салоні

Водій за кермом. Фото: freepik.com

Звичайна деталь, яка є в кожному транспортному засобі, може бути настільки брудною, що становитиме небезпеку для водія та його пасажирів. Дивно, але цю річ майже ніхто ніколи не миє, навіть під час чистки салону автомобіля.

Про це написав Express.

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Скупчення бактерій

Британський спеціаліст з чищення автомобілів класу люкс Джеймс Тейлор, який регулярно проводить детальний огляд преміальних транспортних засобів, попередив про небезпеку бактерій, що накопичуються на кермі машини.

Дослідження показали, що на кожні 2,5 квадратних сантиметрів керма будь-яких автомобілів можуть міститися сотні бактерій, зокрема й ті, що пов'язані з важкими захворюваннями (харчові отруєння, шкірні інфекції).

Групи ризику

Фахівці кажуть, що на кермі скупчується більше бактерій, ніж на мобільних телефонах, клавіатурі комп’ютера та навіть сидінні громадського туалету.

"Я чистив Bentley, які виглядали бездоганно, але рівень бактерій на кермі зашкалював. Для більшості здорових людей це не становить великої небезпеки. Але до цього потрібно серйозно поставитися людям з алергією або низьким імунітетом. Також це небезпечно для дітей", — підсумував Джеймс Тейлор.

Раніше експерти пояснили, чому заклинює кермо автомобіля та як розв'язувати проблему. Також ми писали, про три корисні приховані функції в авто.