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Вологі серветки швидко вбивають кермо — чим чистять екошкіру досвідчені водії

15 липня 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Досвідчені водії попередили, чому не можна протирати кермо вологими серветками
Водійка з вологими серветками. Фото: verywellfamily.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Українські водії мають звичку протирати кермо вологою серветкою. Це зручно, але експерти попереджають про великі ризики такої процедури для оздоблення автомобіля.

Про це написав Ukr.Media.

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Кермо — один з найбрудніших елементів салону авто, адже на ньому швидко накопичується жир та бруд з долонь водія. Тому доглядати за ним потрібно, але волога серветка за рік-два здатна стерти з керма спеціальне заводське просочення, яке й робити екошкіру стійкою до зовнішнього впливу.

Наслідки захоплення вологими серветками

Часто машина, яка за всіма параметрами виглядає майже як нова, має пошарпане кермо. Тому що водій занадто часто тер його вологою серветкою. Якщо автовласник помітив деградацію екошкіри вчасно, то кермо ще можна врятувати. Потрібно його підфарбувати та відновити заводське покриття. Інакше за кілька місяців його доведеться заново перетягувати.

Як доглядати за кермом

Шкіряне обрамлення керма варто періодично обслуговувати, але для цього потрібно використовувати спеціалізовану автокосметику, зокрема очищувачі, спреї, креми або навіть лосьйони. Оберіть для себе один з універсальних засобів підвищеної ефективності, а про вологі серветки забудьте.

Раніше експерти назвали кольори автомобілів, на яких непомітний бруд. Також ми писали, як ефективно видалити залишки комах з лобового скла.

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