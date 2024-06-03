Дієва порада, як швидко охолодити крісло та кермо в автомобілі влітку

Температура в салоні може піднятися до 60 °C. Фото: bobvila.com

Якщо навіть ненадовго припаркувати машину під прямими променями сонця, поверхні в середині салону можуть стати такими гарячими, що сісти в водійське крісло та взятися за кермо буде не можливо. Досвідчені водії передбачають такий розвиток подій, тому завжди тримають в авто кілька речей.

Про це повідомив SUV News.

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Вологий рушник

Проблема перегрітих поверхонь в салоні автомобіля розв'язується за допомогою звичайного рушника. Ще знадобиться вода в пляшці з розпилювачем, щоб зволожити тканину. Після цього потрібно лише протерти нагріті поверхні. Волога, що випаровується, забере з собою тепло, що знизить температуру керма та крісел.

Вологі серветки

Замість рушника можна використовувати спеціальні вологі серветки для догляду за салоном автомобіля. Вони не залишають розводів й допоможуть знизити температуру нагрітих поверхонь.

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