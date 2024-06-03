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Как быстро охладить водительское кресло и руль в автомобиле — простой действенный лайфхак

3 июня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Действенный совет, как быстро охладить кресло и руль в автомобиле летом
Температура в салоне может подняться до 60 °C. Фото: bobvila.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если даже ненадолго припарковать машину под прямыми лучами солнца, поверхности внутри салона могут стать такими горячими, что сесть в водительское кресло и взяться за руль будет невозможно. Опытные водители предполагают такое развитие событий, поэтому всегда держат в авто несколько вещей.

Об этом сообщил SUV News.

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Летом воздух в салоне закрытого автомобиля может нагреваться до 60 °C. Охладить машину способен кондиционер, но к нему нужно еще как-то добраться.

Влажное полотенце

Проблема перегретых поверхностей в салоне автомобиля решается с помощью обычного полотенца. Еще понадобится вода в бутылке с распылителем, чтобы увлажнить ткань. После этого нужно только протереть нагретые поверхности. Испаряющаяся влага заберет с собой тепло, что снизит температуру руля и кресел.

Влажные салфетки

Вместо полотенца можно использовать специальные влажные салфетки по уходу за салоном автомобиля. Они не оставляют разводов и помогут снизить температуру нагретых поверхностей.

Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.

лето
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