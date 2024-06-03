Действенный совет, как быстро охладить кресло и руль в автомобиле летом

Температура в салоне может подняться до 60 °C. Фото: bobvila.com

Если даже ненадолго припарковать машину под прямыми лучами солнца, поверхности внутри салона могут стать такими горячими, что сесть в водительское кресло и взяться за руль будет невозможно. Опытные водители предполагают такое развитие событий, поэтому всегда держат в авто несколько вещей.

Об этом сообщил SUV News.

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Влажное полотенце

Проблема перегретых поверхностей в салоне автомобиля решается с помощью обычного полотенца. Еще понадобится вода в бутылке с распылителем, чтобы увлажнить ткань. После этого нужно только протереть нагретые поверхности. Испаряющаяся влага заберет с собой тепло, что снизит температуру руля и кресел.

Влажные салфетки

Вместо полотенца можно использовать специальные влажные салфетки по уходу за салоном автомобиля. Они не оставляют разводов и помогут снизить температуру нагретых поверхностей.

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