Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Влажные салфетки быстро убивают руль — чем чистят экокожу опытные водители arrow

Влажные салфетки быстро убивают руль — чем чистят экокожу опытные водители

15 июля 2024 17:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Опытные водители предупредили, почему нельзя протирать руль влажными салфетками
Водитель с влажными салфетками. Фото: verywellfamily.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Украинские водители имеют привычку протирать руль влажной салфеткой. Это удобно, но эксперты предупреждают о больших рисках такой процедуры для отделки автомобиля.

Об этом написал Ukr.Media.

Читайте также:

Руль — один из самых грязных элементов салона авто, ведь на нем быстро накапливается жир и грязь с ладоней водителя. Поэтому ухаживать за ним нужно, но влажная салфетка за год-два способна стереть с руля специальную заводскую пропитку, которая и делает экокожу устойчивой к внешнему воздействию.

Последствия увлечения влажными салфетками

Часто машина, которая по всем параметрам выглядит почти как новая, имеет потрепанный руль. Потому что водитель слишком часто тер его влажной салфеткой. Если автовладелец заметил деградацию экокожи вовремя, то руль еще можно спасти. Нужно подкрасить и восстановить заводское покрытие. Иначе через несколько месяцев его придется заново перетягивать.

Как ухаживать за рулем

Кожаное обрамление руля следует периодически обслуживать, но для этого нужно использовать специализированную автокосметику, в частности очистители, спреи, кремы или даже лосьоны. Выберите для себя одно из универсальных средств повышенной эффективности, а о влажных салфетках забудьте.

Ранее назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также мы писали, как эффективно удалить остатки насекомых с лобового стекла.

авто советы автомобиль водители уход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля