Опытные водители предупредили, почему нельзя протирать руль влажными салфетками

Водитель с влажными салфетками. Фото: verywellfamily.com

Украинские водители имеют привычку протирать руль влажной салфеткой. Это удобно, но эксперты предупреждают о больших рисках такой процедуры для отделки автомобиля.

Об этом написал Ukr.Media.

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Руль — один из самых грязных элементов салона авто, ведь на нем быстро накапливается жир и грязь с ладоней водителя. Поэтому ухаживать за ним нужно, но влажная салфетка за год-два способна стереть с руля специальную заводскую пропитку, которая и делает экокожу устойчивой к внешнему воздействию.

Последствия увлечения влажными салфетками

Часто машина, которая по всем параметрам выглядит почти как новая, имеет потрепанный руль. Потому что водитель слишком часто тер его влажной салфеткой. Если автовладелец заметил деградацию экокожи вовремя, то руль еще можно спасти. Нужно подкрасить и восстановить заводское покрытие. Иначе через несколько месяцев его придется заново перетягивать.

Как ухаживать за рулем

Кожаное обрамление руля следует периодически обслуживать, но для этого нужно использовать специализированную автокосметику, в частности очистители, спреи, кремы или даже лосьоны. Выберите для себя одно из универсальных средств повышенной эффективности, а о влажных салфетках забудьте.

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