Названа самая опасная для водителя деталь в салоне

Водитель за рулем. Фото: freepik.com

Обычная деталь, которая есть в каждом транспортном средстве, может быть настолько грязной, что будет представлять опасность для водителя и его пассажиров. Удивительно, но эту вещь почти никто никогда не моет, даже во время чистки салона автомобиля.

Об этом написал Express.

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Скопление бактерий

Британский специалист по чистке автомобилей класса люкс Джеймс Тейлор, который регулярно проводит детальный осмотр премиальных транспортных средств, предупредил об опасности бактерий, накапливающихся на руле машины.

Исследования показали, что на каждые 2,5 квадратных сантиметров руля любых автомобилей могут содержаться сотни бактерий, в том числе и те, которые связаны с тяжелыми заболеваниями (пищевые отравления, кожные инфекции).

Группы риска

Специалисты говорят, что на руле скапливается больше бактерий, чем на мобильных телефонах, клавиатуре компьютера и даже сиденье общественного туалета.

"Я чистил Bentley, которые выглядели безупречно, но уровень бактерий на руле зашкаливал. Для большинства здоровых людей это не представляет большой опасности. Но к этому нужно серьезно отнестись людям с аллергией или низким иммунитетом. Также это опасно для детей", — подытожил Джеймс Тейлор.

Ранее эксперты объяснили, почему заклинивает руль автомобиля и как решать проблему. Также мы писали, о трех полезных скрытых функциях в авто.