Как усложняют продажу подержанных авто в Украине

Переоформление авто. Фото: autopark.ua

Очень часто в Украине уклоняются от уплаты долгов путем продажи автомобилей. Чтобы положить этому конец, Верховная Рада получила на рассмотрение во втором чтении законопроект, который предусматривает невозможность любых юридических действий с транспортными средствами, если их владелец имеет невыполненные финансовые обязательства.

Речь идет о проекте закона №9363, сообщает Ampercar.

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Что предусматривает законопроект

интеграцию Единого реестра должников с другими государственными базами, что сделает невозможным перерегистрацию или снятие с учета авто без проверки статуса владельца;

автоматизированный арест средств;

проверку должников нотариусами при продаже недвижимости или транспортных средств — если владелец в реестре должников, сделка не состоится;

отказ в ведомственной регистрации транспортных средств для должников;

возможность официальным автосалонам регистрировать подержанные автомобили с проверкой через реестр должников.

Механизм и исключения

Главное нововведение — внедрение автоматической проверки владельца авто во время любой регистрационной операции. Если система обнаружит долг, процедура останавливается, а информация передается в исполнительную службу.

Ограничения не будут применяться, если перерегистрация не связана с продажей, например, когда автомобиль передается для погашения долга или после конфискации — на безвозмездной основе.

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