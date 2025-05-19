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В Украине усложняют продажу подержанных автомобилей

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Дата публикации 19 мая 2025 10:14
Как усложняют продажу подержанных авто в Украине
Переоформление авто. Фото: autopark.ua

Очень часто в Украине уклоняются от уплаты долгов путем продажи автомобилей. Чтобы положить этому конец, Верховная Рада получила на рассмотрение во втором чтении законопроект, который предусматривает невозможность любых юридических действий с транспортными средствами, если их владелец имеет невыполненные финансовые обязательства.

Речь идет о проекте закона №9363, сообщает Ampercar.

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Что предусматривает законопроект

  • интеграцию Единого реестра должников с другими государственными базами, что сделает невозможным перерегистрацию или снятие с учета авто без проверки статуса владельца;
  • автоматизированный арест средств;
  • проверку должников нотариусами при продаже недвижимости или транспортных средств — если владелец в реестре должников, сделка не состоится;
  • отказ в ведомственной регистрации транспортных средств для должников;
  • возможность официальным автосалонам регистрировать подержанные автомобили с проверкой через реестр должников.

Механизм и исключения

Главное нововведение — внедрение автоматической проверки владельца авто во время любой регистрационной операции. Если система обнаружит долг, процедура останавливается, а информация передается в исполнительную службу.

Ограничения не будут применяться, если перерегистрация не связана с продажей, например, когда автомобиль передается для погашения долга или после конфискации — на безвозмездной основе.

Ранее мы писали, какая деталь в салоне авто самая опасная для водителя. Также эксперты назвали самый надежный подержанный кроссовер Mercedes за последние 20 лет.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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