Как усложняют продажу подержанных авто в Украине

В Украине усложняют продажу подержанных автомобилей
Очень часто в Украине уклоняются от уплаты долгов путем продажи автомобилей. Чтобы положить этому конец, Верховная Рада получила на рассмотрение во втором чтении законопроект, который предусматривает невозможность любых юридических действий с транспортными средствами, если их владелец имеет невыполненные финансовые обязательства.
Речь идет о проекте закона №9363, сообщает Ampercar.
Что предусматривает законопроект
- интеграцию Единого реестра должников с другими государственными базами, что сделает невозможным перерегистрацию или снятие с учета авто без проверки статуса владельца;
- автоматизированный арест средств;
- проверку должников нотариусами при продаже недвижимости или транспортных средств — если владелец в реестре должников, сделка не состоится;
- отказ в ведомственной регистрации транспортных средств для должников;
- возможность официальным автосалонам регистрировать подержанные автомобили с проверкой через реестр должников.
Механизм и исключения
Главное нововведение — внедрение автоматической проверки владельца авто во время любой регистрационной операции. Если система обнаружит долг, процедура останавливается, а информация передается в исполнительную службу.
Ограничения не будут применяться, если перерегистрация не связана с продажей, например, когда автомобиль передается для погашения долга или после конфискации — на безвозмездной основе.
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