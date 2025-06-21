Главные признаки скрученного пробега в подержанном авто

Одометр. Фото: freepik.com

Пробег является одним из ключевых факторов, определяющих стоимость подержанного автомобиля. Если он скручен, то покупатель не только платит значительно больше за авто, которое на самом деле имеет гораздо меньшую ценность, но и получает транспортное средство, очень быстро потребующее дорогостоящего ремонта и замены запчастей.

Как выявить скрутки, написал Avtopilot.

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Изношенный салон и новые детали

Салон автомобиля является важным индикатором его пробега. Обратите внимание на детали, с которыми водитель часто контактирует: руль, сиденья и педали. В авто с пробегом более 100 000 км руль будет блестящим, а на сиденье заметен износ, особенно на боковой поддержке. Резиновые накладки на педалях стираются уже к 100 000 км. Если у старого авто руль или сиденья выглядят новыми, это знак, что их могли заменить для сокрытия реального пробега.

Следы интенсивной эксплуатации

Даже если продавец идеально отполировал авто, нужно присмотреться к мелочам. Много маленьких царапин и сколов на переднем бампере, кромке капота и порогах свидетельствуют о частых поездках по трассе на большие расстояния. Состояние фар также может указывать на большой пробег — со временем они тускнеют и покрываются микроцарапинами.

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Доказательства механического вмешательства

Следы скручивания пробега можно найти на панели приборов. Нерадивые мастера могут оставить царапины или следы инструментов при корректировке одометра. Опытный механик может обнаружить несоответствие между показаниями одометра и состоянием узлов. Например, низкая компрессия в цилиндрах двигателя свидетельствует об износе поршневой группы, что маловероятно при малом пробеге.

Проверка истории автомобиля

Сегодня существует много онлайн-сервисов, которые собирают историю автомобиля по VIN-коду, используя данные из СТО, страховых компаний и реестров. Если автомобиль год назад имел пробег 200 000 км, а сейчас продается со 150 000 км, это несоответствие отобразится в отчете. Проверка истории является важным шагом перед покупкой подержанного авто.

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