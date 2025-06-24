Какое моторное масло выбрать для авто с большим пробегом

Моторное масло. Фото: freepik.com

Автомобиль после пробега 100 000 км требует более внимательного отношения к техническому обслуживанию. Особенно это касается двигателя, для которого правильный выбор моторного масла поможет сохранить ресурс и избежать лишних затрат на ремонт.

Об этом написал ZUBR.

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После 100 000 км меняются рабочие характеристики двигателя, поэтому привычное масло уже может не соответствовать новым условиям. Моторное масло для авто с большим пробегом поможет:

минимизировать расход масла;

уменьшить риск протечек;

приглушить вибрации и шум;

остановить или замедлить износ.

Если агрегат не теряет давления, не увеличивает потребление масла и не издает подозрительных звуков, то менять привычный тип масла необязательно. Современные синтетические масла с вязкостью 0W30 или 5W30 эффективны как в городе, так и на трассе.

Но во время жары стоит временно использовать 10W30. Оно лучше справится с повышенными температурами и нагрузками, что актуально для долгих поездок и пробок.

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Когда менять масло

Когда мотор начинает потреблять больше масла, появляется дым из выхлопа и видны следы утечки, это свидетельствует об износе уплотнений или поршневых колец. В такой ситуации целесообразно перейти на полусинтетику или минеральное масло.

Более вязкая минералка создает более плотную масляную пленку.

Меньше вытекает через изношенные прокладки.

Улучшает компрессию в возрастном двигателе.

Механики советуют всегда придерживаться спецификаций производителя (API, ACEA и т.д.). Ведь неподходящее масло может ухудшить состояние двигателя. Также не стоит затягивать с очередной заменой масла. Идеальный интервал — 7 000-10 000 км.

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