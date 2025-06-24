Какое моторное масло выбрать для авто с большим пробегом

Какое моторное масло используют в авто с большим пробегом
Автомобиль после пробега 100 000 км требует более внимательного отношения к техническому обслуживанию. Особенно это касается двигателя, для которого правильный выбор моторного масла поможет сохранить ресурс и избежать лишних затрат на ремонт.
Об этом написал ZUBR.
Почему надо менять масло
После 100 000 км меняются рабочие характеристики двигателя, поэтому привычное масло уже может не соответствовать новым условиям. Моторное масло для авто с большим пробегом поможет:
- минимизировать расход масла;
- уменьшить риск протечек;
- приглушить вибрации и шум;
- остановить или замедлить износ.
Если агрегат не теряет давления, не увеличивает потребление масла и не издает подозрительных звуков, то менять привычный тип масла необязательно. Современные синтетические масла с вязкостью 0W30 или 5W30 эффективны как в городе, так и на трассе.
Но во время жары стоит временно использовать 10W30. Оно лучше справится с повышенными температурами и нагрузками, что актуально для долгих поездок и пробок.
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Когда менять масло
Когда мотор начинает потреблять больше масла, появляется дым из выхлопа и видны следы утечки, это свидетельствует об износе уплотнений или поршневых колец. В такой ситуации целесообразно перейти на полусинтетику или минеральное масло.
- Более вязкая минералка создает более плотную масляную пленку.
- Меньше вытекает через изношенные прокладки.
- Улучшает компрессию в возрастном двигателе.
Механики советуют всегда придерживаться спецификаций производителя (API, ACEA и т.д.). Ведь неподходящее масло может ухудшить состояние двигателя. Также не стоит затягивать с очередной заменой масла. Идеальный интервал — 7 000-10 000 км.
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