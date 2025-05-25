Что будет с двигателем, если в него залить более качественное гоночное масло

Механик заливает моторное масло. Фото: freepik.com

В зависимости от применения, моторное масло может иметь совершенно разные формулы, вес и добавки, смешанные и подобранные для обеспечения максимальной эффективности, долговечности или производительности двигателя автомобиля. Вот почему следует использовать только то масло, которое разработано для мотора именно вашей машины, даже если на рынке существует лучшее масло.

Об этом написал Motor1.

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Главные отличия

Лейк Спид-младший с YouTube-канала The Motor Oil Geek объясняет, почему это так, в видео, демонстрируя влияние износа трех различных типов масла. Он объясняет, что хотя гоночное масло, такое как Valvoline VR-1, имеет все необходимые свойства, чтобы превосходить рекомендованное заводом масло для обычного автомобиля, его все равно неразумно использовать.

Все современные синтетические моторные масла содержат определенное количество антиоксидантов, или присадок, стабилизирующих высокие температуры. Это позволяет жидкости оставаться эффективной в течение определенного периода времени.

Масла для уличных автомобилей содержат гораздо больше этих присадок, что делает их пригодными для интервалов замены на пробеге 15 000-20 000 км. Спид-младший подчеркивает, что гоночные масла не будут служить так долго.

Что случится с двигателем

Масло в гоночных автомобилях заменяют гораздо чаще. Но если водитель оставит его в своем уличном авто на 15 000 км, он фактически сделает свой двигатель обреченным на больший износ, даже если это масло высшего качества.

Ведущий The Motor Oil Geek сравнивает гоночное масло с гоночными шинами. Такие покрышки имеют более мягкий состав, что позволяет им обеспечить лучшее сцепление. Но они изнашиваются гораздо быстрее, чем более твердые и долговечные уличные шины с настоящим протектором.

Ранее мы писали, почему менять моторное масло надо чаще чем каждые 10 000 км. Также эксперты объяснили, что такое моторное масло для авто с большим пробегом.