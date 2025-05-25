Що буде з двигуном, якщо в нього залити якіснішу гоночну оливу

Механік заливає моторну оливу. Фото: freepik.com

Залежно від застосування, моторна олива може мати абсолютно різні формули, вагу та добавки, змішувані та підібрані для забезпечення максимальної ефективності, довговічності або продуктивності двигуна автомобіля. Ось чому слід використовувати лише те мастило, яке розроблене для мотора саме вашої машини, навіть якщо на ринку існує краща олива.

Про це написав Motor1.

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Головні відмінности

Лейк Спід-молодший з YouTube-каналу The Motor Oil Geek пояснює, чому це так, у відео, демонструючи вплив зносу трьох різних типів оливи. Він пояснює, що хоча гоночна олива, така як Valvoline VR-1, має всі необхідні властивості, щоб перевершувати рекомендовану заводом оливу для звичайного автомобіля, її все одно нерозумно використовувати.

Усі сучасні синтетичні моторні оливи містять певну кількість антиоксидантів, або присадок, що стабілізують високі температури. Це дозволяє рідині залишатися ефективною протягом певного періоду часу.

Оливи для вуличних автомобілів містять набагато більше цих присадок, що робить їх придатними для інтервалів заміни на пробігу 15 000-20 000 км. Спід-молодший підкреслює, що гоночні оливи не служитимуть так довго.

Що трапиться з двигуном

Оливу в гоночних автомобілях замінюють набагато частіше. Але якщо водій залишить її у своєму вуличному авто на 15 000 км, він фактично зробить свій двигун приреченим до більшого зносу, навіть якщо ця олива вищої якості.

Ведучий The Motor Oil Geek порівнює гоночну оливу з гоночними шинами. Такі покришки мають м’якший склад, що дозволяє їм забезпечити краще зчеплення. Але вони зношуються набагато швидше, ніж твердіші та довговічніші вулична шини зі справжнім протектором.

Раніше ми писали, чому міняти моторну оливу треба частіше ніж кожні 10 000 км. Також експерти пояснили, що таке моторне мастило для авто з великим пробігом.