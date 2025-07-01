Названы надежные дизельные двигатели, которые прослужат дольше авто

2015 Volvo XC70 с дизельным двигателем. Фото: wikipedia.org

Несмотря на то, что в Украине постепенно растет популярность гибридов и электромобилей, старый добрый дизель для экономных водителей тоже никто не отменял. Поэтому покупателям подержанный авто, которые не желают беспокоиться о скором капремонте, стоит обратить внимание на модели с надежными дизельными моторами.

Об этом написал Autogid.

Реклама

Читайте также:

1.6 HDi / TDCi (PSA + Ford)

С 2002 года мотор устанавливают в моделях Peugeot, Citroën, Ford, Mazda, Volvo и MINI. При регулярной замене масла и с качественным топливом этот двигатель легко пробежит 600 000 км без потери ресурса.

Volvo 2.4D / D5

Легендарный 5-цилиндровый турбодизель. Пользователи отмечают его простоту, надежность и чрезвычайную долговечность. Мотор можно часто встретить в Volvo XC70, S60, V70. Абсолютно неприхотливый агрегат выдерживает до 500 000 км без технических проблем.

Fiat 1.9 JTD

Настоящий любимец таксистов. Агрегат может пробежать более 500 000 км без серьезных проблем. Мотор легко ремонтируется, а запчасти доступны.

Также читайте:

Худшие двигатели подержанных авто, которые стоит обходить стороной

Подержанные кроссоверы с самыми надежными дизельными двигателями

Volkswagen 2.0 TDI EA288 / EVO

Один из самых популярных дизелей концерна, который с 2012 года получил современную топливную систему Common Rail и повышенную надежность. Встречается в Volkswagen, Audi, Skoda, Seat и без проблем выдерживает пробег более 400 000 км.

Mercedes OM 654 (2.0)

Мотор дебютировал в 2016 году. Современный двухлитровый дизель мощностью до 265 л.с. отличается плавной работой и надежным ресурсом, уверенно превышающим 300 000 км.

Kia / Hyundai 1.6 CRDi 1.6 CRDi

Надежный корейский дизель с цепным приводом ГРМ и форсунками Bosch. Автомобили с этим двигателем часто используют в такси из-за его долговечности.

Renault / Nissan 1.6 dCi 1.6 dCi

Почти бесшумный и экономный двигатель на 160 л.с., который не боится больших пробегов, известен своей экологичностью (Euro 6). Главное не забывать о регулярном обслуживании.

Также читайте:

Почему Skoda не отказывается от дизельных двигателей?

Бензиновый или дизельный двигатель: какой лучше для авто