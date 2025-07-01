Названі надійні дизельні двигуни, які прослужать довше авто

2015 Volvo XC70 з дизельним двигуном. Фото: wikipedia.org

Попри те, що в Україні поступово зростає популярність гібридів та електромобілів, старий добрий дизель для економних водіїв теж ніхто не скасовував. Тому покупцям вживаний авто, які не бажають турбуватися про швидкий капремонт, варто звернути увагу на моделі з надійними дизельними моторами.

Про це написав Autogid.

Реклама

Читайте також:

1.6 HDi / TDCi (PSA + Ford)

З 2002 року мотор встановлюють в моделях Peugeot, Citroën, Ford, Mazda, Volvo та MINI. За регулярної заміни оливи та з якісним пальним цей двигун легко пробіжить 600 000 км без втрати ресурсу.

Volvo 2.4D / D5

Легендарний 5-циліндровий турбодизель. Користувачі відзначають його простоту, надійність та надзвичайну довговічність. Мотор можна часто зустріти у Volvo XC70, S60, V70. Абсолютно невибагливий агрегат витримує до 500 000 км без технічних проблем.

Fiat 1.9 JTD

Справжній улюбленець таксистів. Агрегат може пробігти понад 500 000 км без серйозних проблем. Мотор легко ремонтується, а запчастини доступні.

Також читайте:

Найгірші двигуни вживаних авто, які варто оминати

Вживані кросовери з найнадійнішими дизельними двигунами

Volkswagen 2.0 TDI EA288 / EVO

Один з найпопулярніших дизелів концерну, який з 2012 року отримав сучасну паливну систему Common Rail та підвищену надійність. Зустрічається у Volkswagen, Audi, Skoda, Seat та без проблем витримує пробіг понад 400 000 км.

Mercedes OM 654 (2.0)

Мотор дебютував 2016 року. Сучасний дволітровий дизель потужністю до 265 к.с. відрізняється плавною роботою та надійним ресурсом, що впевнено перевищує 300 000 км.

Kia / Hyundai 1.6 CRDi

Надійний корейський дизель з ланцюговим приводом ГРМ та форсунками Bosch. Автомобілі з цим двигуном часто використовують у таксі через його довговічність.

Renault / Nissan 1.6 dCi

Майже безшумний та економний двигун на 160 к.с., який не боїться великих пробігів, відомий своєю екологічністю (Euro 6). Головне не забувати про регулярне обслуговування.

Також читайте:

Чому Skoda не відмовляється від дизельних двигунів?

Бензиновий чи дизельний двигун: який краще для авто