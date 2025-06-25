Найгірші двигуни авто на вторинному ринку України

Двигун BMW N47 Фото: bmwblog.com

Обираючи вживане авто у 2025 році, не потрібно забувати про важливість двигуна. Дізнайтеся, які мотори на українському ринку можуть потребувати серйозного ремонту вже після 100 000 км пробігу.

Про це повідомив Ampercar.

Реклама

Читайте також:

Volkswagen 1.4 TSI (EA111)

Мотор, що встановлювався у Golf, Jetta та Tiguan (2005–2015), має деякі серйозні недоліки. Основними проблемами є надмірне споживання оливи, що може сягати до 1 літра на 1000 км, а також передчасний знос ланцюга ГРМ та турбіни. Витрати на ремонт можуть досягати 1500 доларів, попри модернізації 2012 року, які не підвищили надійності двигуна.

Renault 1.5 dCi (K9K)

Дизельний двигун, що встановлювався на Logan, Duster, Sandero та Almera (2001–2018), має низку проблем. Він чутливий до поганого пального, страждає від частих неполадок з форсунками, а також не має щупа для перевірки оливи. Часто виходить з ладу до 80 000 км. Вартість ремонту становить 1000–2000 доларів.

Також читайте:

Механік назвав найнадійніше вживане авто з дизельним двигуном

Як бідна суміш нищить двигун автомобіля

BMW N47 (2.0 Diesel)

Мотор встановлювався на моделях X3, 1 та 3 серій (2007–2017). Найбільш виражена проблема — слабкий ланцюг ГРМ, який може зноситись вже на 70 000 км. Ускладнений доступ до компонентів суттєво підвищує вартість ремонту, яка складає близько 2000 доларів. Також часто фіксуються поломки турбіни та випадки оливного голодування.

Fiat 1.3 MultiJet

Цей мотор, що встановлюється на Panda, Punto та Opel Corsa (2003–2018), має кілька частих проблем. Зокрема, клієнти скаржаться на поломки клапана EGR та турбіни, особливо при експлуатації в міських умовах. Витрати на ремонт можуть досягати до 1200 доларів. Також він погано переносить українське пальне.

Nissan 1.2 DIG-T

Бензиновий мотор (2013–2019) встановлювався на Qashqai та Juke. Агрегат страждає від надмірного споживання оливи, а також проблем з турбіною й системою упорскування. Нерідко двигун виходить з ладу вже на пробігу 50 000–70 000 км, а вартість ремонту стартує від 1000 доларів.

Також читайте:

Бензиновий чи дизельний двигун: який мотор краще для автомобіля

Від цієї несправності двигуна тремтять водії Dacia та Renault