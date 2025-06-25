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Худшие двигатели авто с пробегом, которые стоит обходить стороной

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 07:33
Худшие двигатели авто на вторичном рынке Украины
Двигатель BMW N47 Фото: bmwblog.com
Ключові моменти Volkswagen 1.4 TSI (EA111) Renault 1.5 dCi (K9K) BMW N47 (2.0 Diesel) Fiat 1.3 MultiJet Nissan 1.2 DIG-T

Выбирая подержанное авто в 2025 году, не нужно забывать о важности двигателя. Узнайте, какие моторы на украинском рынке могут потребовать серьезного ремонта уже после 100 000 км пробега.

Об этом сообщил Ampercar.

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Volkswagen 1.4 TSI (EA111)

Мотор, который устанавливался в Golf, Jetta и Tiguan (2005-2015), имеет некоторые серьезные недостатки. Основными проблемами являются чрезмерное потребление масла, которое может достигать до 1 литра на 1000 км, а также преждевременный износ цепи ГРМ и турбины. Расходы на ремонт могут достигать 1500 долларов, несмотря на модернизации 2012 года, которые не повысили надежности двигателя.

Renault 1.5 dCi (K9K)

Дизельный двигатель, который устанавливался на Logan, Duster, Sandero и Almera (2001-2018), имеет ряд проблем. Он чувствителен к плохому топливу, страдает от частых неполадок с форсунками, а также не имеет щупа для проверки масла. Часто выходит из строя к 80 000 км. Стоимость ремонта составляет 1000-2000 долларов.

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BMW N47 (2.0 Diesel)

Мотор устанавливался на моделях X3, 1 и 3 серий (2007-2017). Наиболее выраженная проблема — слабая цепь ГРМ, которая может износиться уже на 70 000 км. Сложный доступ к компонентам существенно повышает стоимость ремонта, которая составляет около 2000 долларов. Также часто фиксируются поломки турбины и случаи масляного голодания.

Fiat 1.3 MultiJet

Этот мотор, устанавливаемый на Panda, Punto и Opel Corsa (2003-2018), имеет несколько частых проблем. В частности, клиенты жалуются на поломки клапана EGR и турбины, особенно при эксплуатации в городских условиях. Расходы на ремонт могут достигать до 1200 долларов. Также он плохо переносит украинское топливо.

Nissan 1.2 DIG-T

Бензиновый мотор (2013-2019) устанавливался на Qashqai и Juke. Агрегат страдает от чрезмерного потребления масла, а также проблем с турбиной и системой впрыска. Нередко двигатель выходит из строя уже на пробеге 50 000-70 000 км, а стоимость ремонта стартует от 1000 долларов.

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ремонт авто проблемы автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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