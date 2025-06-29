Атмосферный двигатель авто и турбированный: какой лучше

Турбодвигатель. Фото: garrettmotion.com

Выбор между атмосферным и турбодвигателем зависит от приоритетов, стиля вождения и бюджета на сервис. Учитывая более дорогое обслуживание турбо, действительно ли автовладелец сэкономит на топливе с таким мотором?

Об этом написал SUV News.

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Атмосферный двигатель: плюсы и минусы

Атмосферные двигатели обеспечивают эффективную работу благодаря естественному всасыванию воздуха в цилиндры. Модели, такие как 2,0L в Toyota RAV4 и 2,4L в Honda CR-V, известны своей надежностью и простотой конструкции.

Преимущества включают меньшее количество деталей, что снижает риск поломок, и высокую устойчивость к качеству топлива.

Однако атмосферники уступают турбодвигателям по мощности и имеют более высокий расход топлива — около 8-10 л/100 км в смешанном цикле.

Турбодвигатель: плюсы и минусы

Такие двигатели используют турбонаддув для обеспечения большего количества воздуха в цилиндры.

Среди преимуществ — более высокая мощность и крутящий момент при меньшем объеме (150-200 л.с. в 1,5L) и экономия топлива (6-8 л/100 км).

Однако такие двигатели имеют более сложную конструкцию с дополнительными компонентами, что может усложнить их обслуживание, а также требуют соблюдения четких интервалов ТО и высокого качества топлива, ведь их ресурс составляет всего 200 000-300 000 км при неправильной эксплуатации.

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Надежность атмосферных двигателей

Согласно данным JD Power, атмосферные двигатели демонстрируют более высокие оценки надежности (85-90/100) благодаря своей простой конструкции. Например, 2.0L в Toyota RAV4 (2013-2018) имеет ресурс до 400 000 км при регулярной замене масла каждые 10 000 км. Honda 2.4L в CR-V (2012-2018) также отмечается минимальным количеством поломок до 300 000 км.

Атмосферники менее чувствительны к качеству топлива, что немаловажно для Украины. Основные проблемы, которые могут возникнуть после 200 000 км, — это нагар на клапанах и износ поршневых колец, которые успешно устраняются с помощью регулярного ТО.

Надежность турбодвигателей

Турбодвигатели получают более низкие оценки надежности (80-85/100) из-за их сложной конструкции. Согласно данным Consumer Reports, до 20% турбодвигателей имеют проблемы уже к 150 000 км.

Например, Volkswagen 1,4L TSI (Tiguan, 2016-2020) имеет проблемы турбины и цепи ГРМ после 100 000 км, а Ford 1,5L EcoBoost (Escape, 2013-2019) — с утечкой охлаждающей жидкости.

Турбированные двигатели требуют качественного топлива (А-95 или выше) и синтетического масла, а также сокращенных интервалов замены масла (7000-8000 км).

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