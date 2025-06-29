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Головна Авто Який двигун авто краще — атмосферний чи турбо

Який двигун авто краще — атмосферний чи турбо

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 14:22
Атмосферний двигун авто та турбований: який краще
Турбодвигун. Фото: garrettmotion.com
Ключові моменти Атмосферний двигун: плюси та мінуси Турбодвигун: плюси та мінуси Надійність атмосферних двигунів Надійність турбодвигунів

Вибір між атмосферним та турбодвигуном залежить від пріоритетів, стилю водіння та бюджету на сервіс. З огляду на дорожче обслуговування турбо, чи насправді автовласник заощадить на паливі з таким мотором?

Про це написав SUV News.

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Атмосферний двигун: плюси та мінуси

Атмосферні двигуни забезпечують ефективну роботу завдяки природному всмоктуванню повітря в циліндри. Моделі, такі як 2,0L у Toyota RAV4 та 2,4L у Honda CR-V, відомі своєю надійністю та простотою конструкції.

Переваги включають меншу кількість деталей, що знижує ризик поломок, та високу стійкість до якості пального.

Однак, атмосферники поступаються турбодвигунам за потужністю та мають вищу витрату пального — близько 8-10 л/100 км у змішаному циклі.

Турбодвигун: плюси та мінуси

Такі двигуни використовують турбонаддув для забезпечення більшої кількості повітря в циліндри.

Серед переваг — вища потужність та крутний момент при меншому об’ємі (150-200 к.с. у 1,5L) та економія пального (6-8 л/100 км).

Однак, такі двигуни мають складнішу конструкцію з додатковими компонентами, що може ускладнити їх обслуговування, а також вимагають дотримання чітких інтервалів ТО та високої якості пального, адже їхній ресурс становить лише 200 000–300 000 км за неправильної експлуатації.

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Надійність атмосферних двигунів

Згідно з даними JD Power, атмосферні двигуни демонструють вищі оцінки надійності (85-90/100) завдяки своїй простій конструкції. Наприклад, 2.0L у Toyota RAV4 (2013-2018) має ресурс до 400 000 км при регулярній заміні оливи кожні 10 000 км. Honda 2.4L у CR-V (2012-2018) також відзначається мінімальною кількістю поломок до 300 000 км.

Атмосферники менш чутливі до якості пального, що важливо для України. Основні проблеми, які можуть виникнути після 200 000 км, — це нагар на клапанах та знос поршневих кілець, які успішно усуваються за допомогою регулярного ТО.

Надійність турбодвигунів

Турбодвигуни отримують нижчі оцінки надійності (80-85/100) через їх складну конструкцію. Згідно з даними Consumer Reports, до 20% турбодвигунів мають проблеми вже до 150 000 км.

Наприклад, Volkswagen 1,4L TSI (Tiguan, 2016-2020) має проблеми турбіни та ланцюга ГРМ після 100 000 км, а Ford 1,5L EcoBoost (Escape, 2013-2019) — з витоком охолоджувальної рідини.

Турбовані двигуни вимагають якісного пального (А-95 або вище) та синтетичної оливи, а також скорочених інтервалів заміни оливи (7000-8000 км).

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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