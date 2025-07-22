Шість найекономніших дизельних двигунів на авто з пробігом

Peugeot 308 (2014-2021) Фото: autocar.co.uk

Попри поголовну електрифікацію машин, дизельні двигуни досі є популярними силовими агрегатами на ринку вживаних автомобілів, особливо, якщо йдеться про тривалі родинні подорожі. Користувачі назвали шість найбільш економних моторів на дизпаливі.

Про це написав Autokult.

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Peugeot 308 1.6 BlueHDI 120 к.с.

5,2 л на 100 км

Peugeot 308 другого покоління отримав нагороду "Авто року 2014". Це комфортний автомобіль з дуже економічними дизельними двигунами. Як 1.6 HDi, так й пізніший 1.5 HDi, представлений після рестайлінгу 2018 року, мають чудові показники витрати палива. Він також досить швидкий, адже розганяється від 0 до 100 км/год за 9,7 с та досягає максимальної швидкості 198 км/год.

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 к.с.

5,2 л на 100 км

Четверте покоління французького компактного седана з економічним дизельним двигуном 1.5 Blue dCi, який був представлений у 2018 році. Автомобіль з цим двигуном не буде демоном швидкості, розганяючись до сотні лише за 11,1 с, але він винагородить власника дуже низькою витратою палива.

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Škoda Scala 1.6 TDI 115 к.с.

5,2 л на 100 км

Чеський компактний автомобіль у 2019-2020 роках був доступний з економним дизельним двигуном 1.6 TDI. Він пропонує розгін до 100 км/год за 10,1 с та максимальну швидкість 202 км/год.

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 к.с.

5,3 літра на 100 км

Дизельний Focus має популярність серед власників автопарків: приємне керування, просторий салон та економний двигун створюють привабливе поєднання. Четверте покоління моделі ще відносно нове, адже його виробництво розпочалося у 2018 році. Хоча авто не може похвалитися пристойними швидкісними характеристиками з розгоном до 100 км/год за 10 с.

Opel Astra 1.6 CDTI 110 к.с.

5,3 літра на 100 км

Дизельний двигун 1.6 був доступний у кількох варіантах Opel, але найбільш економічною є версія потужністю 110 к.с., що випускалася у 2015-2019 роках. Втім, водію доведеться погодитися на мізерну продуктивність. Розгін від 0 до 100 км займає 12,7 с.

Volkswagen Golf 1.6 TDI Bluemotion 115 к.с.

5,5 л на 100 км

Модельний ряд Golf сьомого покоління кишів дизельними двигунами. Найстаріша модель, що пропонувалася у 2012-2015 роках, вважається найбільш економічною, споживаючи менш як 5 літрів на 100 км. Втім, варто звернути увагу на версію BlueMotion 115 к.с., яка розганяється до сотні за 10,1 с та спокушає своїми молодшими модельними роками — 2017-2020.

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