Шість найекономніших дизельних двигунів на авто з пробігом

Найекономніші дизельні двигуни на вживаних авто
Попри поголовну електрифікацію машин, дизельні двигуни досі є популярними силовими агрегатами на ринку вживаних автомобілів, особливо, якщо йдеться про тривалі родинні подорожі. Користувачі назвали шість найбільш економних моторів на дизпаливі.
Про це написав Autokult.
Peugeot 308 1.6 BlueHDI 120 к.с.
- 5,2 л на 100 км
Peugeot 308 другого покоління отримав нагороду "Авто року 2014". Це комфортний автомобіль з дуже економічними дизельними двигунами. Як 1.6 HDi, так й пізніший 1.5 HDi, представлений після рестайлінгу 2018 року, мають чудові показники витрати палива. Він також досить швидкий, адже розганяється від 0 до 100 км/год за 9,7 с та досягає максимальної швидкості 198 км/год.
Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 к.с.
- 5,2 л на 100 км
Четверте покоління французького компактного седана з економічним дизельним двигуном 1.5 Blue dCi, який був представлений у 2018 році. Автомобіль з цим двигуном не буде демоном швидкості, розганяючись до сотні лише за 11,1 с, але він винагородить власника дуже низькою витратою палива.
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Škoda Scala 1.6 TDI 115 к.с.
- 5,2 л на 100 км
Чеський компактний автомобіль у 2019-2020 роках був доступний з економним дизельним двигуном 1.6 TDI. Він пропонує розгін до 100 км/год за 10,1 с та максимальну швидкість 202 км/год.
Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 к.с.
- 5,3 літра на 100 км
Дизельний Focus має популярність серед власників автопарків: приємне керування, просторий салон та економний двигун створюють привабливе поєднання. Четверте покоління моделі ще відносно нове, адже його виробництво розпочалося у 2018 році. Хоча авто не може похвалитися пристойними швидкісними характеристиками з розгоном до 100 км/год за 10 с.
Opel Astra 1.6 CDTI 110 к.с.
- 5,3 літра на 100 км
Дизельний двигун 1.6 був доступний у кількох варіантах Opel, але найбільш економічною є версія потужністю 110 к.с., що випускалася у 2015-2019 роках. Втім, водію доведеться погодитися на мізерну продуктивність. Розгін від 0 до 100 км займає 12,7 с.
Volkswagen Golf 1.6 TDI Bluemotion 115 к.с.
- 5,5 л на 100 км
Модельний ряд Golf сьомого покоління кишів дизельними двигунами. Найстаріша модель, що пропонувалася у 2012-2015 роках, вважається найбільш економічною, споживаючи менш як 5 літрів на 100 км. Втім, варто звернути увагу на версію BlueMotion 115 к.с., яка розганяється до сотні за 10,1 с та спокушає своїми молодшими модельними роками — 2017-2020.
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