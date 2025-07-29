Механик назвал самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году
Когда семья пополняется, возникает необходимость обменять купе на минивэн или кроссовер. Эксперты рекомендуют пять надежных семейных автомобилей, которые не опустошат совместный бюджет.
Об этом написал GoBankingRates.
Toyota RAV4
"RAV4 очень надежны, особенно автомобили 2019-2023 модельных годов, которые имели более простые электронные системы. Запчасти легкодоступны, а обслуживание недорогое, ведь независимые механики могут работать с этими автомобилями без дорогих диагностических инструментов", — пояснил соучредитель компании Cash Auto Salvage Марк Скирвин.
Honda CR-V
"Высокую надежность имеют модели Honda CR-V 2017-2022 годов выпуска, где менее 5% имеют проблемы с двигателем или трансмиссией. Когда CR-V появляются на нашем дворе, они обычно являются результатом столкновения или повреждения от затопления, а не механических проблем, которые мы имеем с другими брендами", — отметил Скирвин.
Также читайте:
Эксперт назвал лучшее время для покупки подержанного авто
Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых
Honda Odyssey
Среди минивэнов с тремя рядами сидений Odyssey остается фаворитом экспертов. Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд в восторге от просторного салона и надежности автомобиля.
"Система переменного управления цилиндрами в 3,5-литровом двигателе V6 обеспечивает высокую топливную эффективность без ущерба для стандартов надежности. Направляющие раздвижных дверей этого автомобиля и его аксессуары с ременным приводом доказали свою долговечность и позволяют избежать внезапных поездок в ремонтную мастерскую", — подчеркнул он.
Toyota Sienna
Еще один трехрядный минивэн, который в этом году попал в список лучших семейных автомобилей Kelley Blue Book. Минимальная высота ступеньки помогает всем членам семьи легко попадать внутрь, а складные плоские сиденья упрощают перевозку как спортивного снаряжения, так и громоздкой мебели.
"Sienna предлагает гибридную модель, которая обеспечивает превосходную топливную экономичность вместе с типичными стандартами долговечности Toyota. Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует технического обслуживания, так как не протекает", — сказал Гельфанд.
Hyundai Palisade
Если семье больше нравятся трехрядные кроссоверы, а не минивэны, то стоит рассмотреть Hyundai Palisade. Он также есть в списке лучших семейных автомобилей по версии Kelley Blue Book.
"Palisade получил репутацию надежного автомобиля благодаря безотказной работе и длительной гарантии. Он имеет высококачественно оборудованный салон с передовыми технологиями и функциями безопасности", — подчеркнул соучредитель компании Claimsline Эндрю Фрэнкс.
Также читайте:
Самые экономные дизельные двигатели на подержанных авто
Лучшее б/у авто для водителя-новичка в Украине в 2025 году
Читайте Новини.LIVE!