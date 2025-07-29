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Главная Авто Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:45
Механик назвал самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году
2022 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Когда семья пополняется, возникает необходимость обменять купе на минивэн или кроссовер. Эксперты рекомендуют пять надежных семейных автомобилей, которые не опустошат совместный бюджет.

Об этом написал GoBankingRates.

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Toyota RAV4

2021 Toyota RAV4
Фото: caranddriver.com

"RAV4 очень надежны, особенно автомобили 2019-2023 модельных годов, которые имели более простые электронные системы. Запчасти легкодоступны, а обслуживание недорогое, ведь независимые механики могут работать с этими автомобилями без дорогих диагностических инструментов", — пояснил соучредитель компании Cash Auto Salvage Марк Скирвин.

Honda CR-V

2021 Honda CR-V
Фото: Honda

"Высокую надежность имеют модели Honda CR-V 2017-2022 годов выпуска, где менее 5% имеют проблемы с двигателем или трансмиссией. Когда CR-V появляются на нашем дворе, они обычно являются результатом столкновения или повреждения от затопления, а не механических проблем, которые мы имеем с другими брендами", — отметил Скирвин.

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Honda Odyssey

2022 Honda Odyssey
Фото: Honda

Среди минивэнов с тремя рядами сидений Odyssey остается фаворитом экспертов. Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд в восторге от просторного салона и надежности автомобиля.

"Система переменного управления цилиндрами в 3,5-литровом двигателе V6 обеспечивает высокую топливную эффективность без ущерба для стандартов надежности. Направляющие раздвижных дверей этого автомобиля и его аксессуары с ременным приводом доказали свою долговечность и позволяют избежать внезапных поездок в ремонтную мастерскую", — подчеркнул он.

Toyota Sienna

2022 Toyota Sienna
Фото: Toyota

Еще один трехрядный минивэн, который в этом году попал в список лучших семейных автомобилей Kelley Blue Book. Минимальная высота ступеньки помогает всем членам семьи легко попадать внутрь, а складные плоские сиденья упрощают перевозку как спортивного снаряжения, так и громоздкой мебели.

"Sienna предлагает гибридную модель, которая обеспечивает превосходную топливную экономичность вместе с типичными стандартами долговечности Toyota. Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует технического обслуживания, так как не протекает", — сказал Гельфанд.

Hyundai Palisade

2020 Hyundai Palisade
Фото: Hyundai

Если семье больше нравятся трехрядные кроссоверы, а не минивэны, то стоит рассмотреть Hyundai Palisade. Он также есть в списке лучших семейных автомобилей по версии Kelley Blue Book.

"Palisade получил репутацию надежного автомобиля благодаря безотказной работе и длительной гарантии. Он имеет высококачественно оборудованный салон с передовыми технологиями и функциями безопасности", — подчеркнул соучредитель компании Claimsline Эндрю Фрэнкс.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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